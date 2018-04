Řidička seděla za volantem pod parou

Ostatní uklízeči a pomocníci PRACOVNÍK/-ICE ÚKLIDU, PRACOVNÍK/-ICE VÝDEJE POKRMŮ. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 92 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tato pracovní pozice je vhodná jako pravidelný každoroční přivýdělek na Dohodu o pracovní činnosti jako zástup za kmenové zaměstnance v době dovolených a jiných nepřítomností. , Pracovní náplň: úklid administrativních prostor, výrobních prostor včetně souvisejícího sociálního zařízení, úklid prostor pro výdej pokrmů a prostor pro stravování včetně souvisejícího sociálního zařízení v souladu s HACCP, výdej pokrmů v souladu s HACCP, skladování, objednávky a doplňování občerstvení do prodejních automatů., Požadavky: minimální nižší střední odborné vzdělání, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, výpis z rejstříku trestů. , Zaměstnavatel nabízí: přivýdělek na Dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou, finanční ohodnocení 92,- Kč / hodina, zajímavou práci a zázemí stabilní společnosti, podnikové stravování od 28,- Kč, kvalitní pracovní oblečení a obuv, stálé pracovní místo, komplexní zaškolení, firemní akce, přátelský kolektiv, dlouhodobou spolupráci, zaměstnanecké benefity: půjčovna nářadí pro zaměstnance zdarma, zaměstnanecká sleva na firemní produkty, kvalitní dotovaná káva, cenově výhodné občerstvení na pracovišti, parkování pro zaměstnance v areálu firmy a řadu dalších benefitů., V případě zájmu o tuto pozici zašlete životopis na e-mail: zamestnani@wimex.eu a do předmětu uveďte název. Pracoviště: Wimex s.r.o., Broumovská, č.p. 72, 547 01 Náchod 1. Informace: Simona Vajsarová, .

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 21 300 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč, mzda max. 32070 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky. Odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů; příloha č. 3, platová třída 10 (hrubý měsíční plat od 21.300,- Kč do 32.070,- Kč - výše dle započitatelné praxe)., Požadavky: způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb.; řidičský průkaz sk. B; základní znalost práce na PC - MS Word, MS Excel, MS Outlook; komunikativnost; výhodou praxe v oboru a očkování proti žloutence typ B., Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené., Kontakt - pí. Vlčková Martina; e-mail: martina.vlckova@messs-na.cz (zaslání životopisu do 28. 2. 2018) nebo osobně na adrese Měsss Marie, Bartoňova 1998, Náchod (od 08:00 hod. do 15:00 hod).. Pracoviště: Městské středisko sociálních služeb marie - pečovatelská služba, Rybářská, č.p. 1810, 547 01 Náchod 1. Informace: Martina Vlčková, +420 491 423 478.