„To snad ani není možné," netušil starosta obce Jan Kavan v čem drží obec okresní prvenství. "Říkov ale považujeme za poměrně mladou obec a děláme vše pro to, aby se mladým lidem u nás líbilo, takže tak úplně překvapen z toho nejsem," říká, že se vedení obce snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj. "Máme štěstí i v tom, že v obci zůstavají mladí, kteří zde vyrůstali," říká, že se nekoná žádný velký odliv do okolních měst či obcí. To potvrzuje i řeč čísel - v roce 2012 zde žilo 205 obyvatel, dnes jich je o 22 více, což je více než desetiprocentní přírůstek.

Úsměvné vysvětlení má starosta i pro skutečnost, že v Říkově jsou nejpočetnější skupinou obyvatel děti ve věku 0 až 4 roky: "Už několik let vypínáme na noc veřejné osvětlení, tak proto mladí tak přibývají. Evidentně to nese své ovoce," usmívá se starosta.

Byť v obci žije 22,8% dětí do 14 let, tak v Říkově není ani školka ani škola. "Máme smlouvu o spádové školní oblasti s Českou Skalicí, do školky od nás děti jezdí do Velké Jesenice a České Skalice. Rodiče i děti jsou na to zvyklí a myslím si, že s tím nemají nijak zásadní problém. Zatím školka není v plánu. Jestli se ale budeme takhle nadále rozmnožovat, tak možná i školka bude," nevylučuje starosta a dodává, že alespoň nyní vylepšují dětské hřiště o herní prvky pro nejmenší děti.

Na západním okraji obce stojí a dostavují se nové moderní domy. Starousedlíci této "čtvrti" říkají satelit a právě zde lze hledat důvod mladosti obce. "Za poslední tři, čtyři roky jsme prodali asi 15 stavebních parcel. Měli jsme i štěstí, že se do nově postavených domů nastěhovali v podstatě pouze mladé rodiny. Věkový průměr dospělých si troufnu odhadnout kolem 30 let. Jsou to evidentně rodiny, které děti chtějí mít a nezůstávají u jednoho," říká starosta. Obec si mladí lidé pro trvalé bydlení vybírají i pro její umístění - v dostupnosti jsou pracovní příležitosti v nedalekých městech. Osm kilometrů jihozápadně leží Jaroměř, 10 kilometrů jihovýchodně Nové Město nad Metují, 11 kilometrů východně Náchod a 12 kilometrů severovýchodně Červený Kostelec. Starosta Jan Kavan jako neuvolněný dojíždí za prací právě do Náchoda.

Dáša Šimková je jednou z maminek, která se svými třemi dcerami napomohla tomu, že Říkov je mladou obcí. "Je tady ale více maminek, které mají tři děti. Některé dokonce čtyři," říká, a ma pro říkovskou populační vlnu i úsměvné vysvětlení. "Rodiny mají většinou buď jen kluky nebo holčičky a touží po tom druhém pohlaví," usmívá se.

Proti školce přímo v obci by rozhodně nebyla. Dvě dcery ve věku 10 a 7 sice už chodí do školy, ale pro nejmladší dvouletou by školku uvítala. Je jednou z asi deseti maminek, které se schází s nejmenšími dětmi předškolkového věku v klubu Říkováček. "Vymýšlíme pro ně různé aktivity a užíváme si to," říká.

Že je obec plná malých dětí nijak ale nepociťují v místním obchodě. "Ale jakože tady je hodně malých dětí, to jako jo," všímá si prodavačka Jana Vašatová. Maminky sem ale podle jejích slov moc nakupovat nechodí. "Tak dvě, tři chodí pravidelně, ale jinak moc ne. Všichni mají auta a do Skalice to je jen kousek," je si vědoma, že ve městě mají větší možnost výběru.

Podíl dětí do 14 let v okresních městech (podle sčítání z roku 2021):

Jičín 15,8 % z 15 904

Trutnov 15,2 % z 29 054

Rychnov nad Kněžnou 15 % z 10 588

Náchod 14,9 % z 19 061

Hradec Králové 14,9 % z 92 649

Jak jsou na tom další města na Náchodsku:

Červený Kostelec 16,6%

Jaroměř, Velké Poříčí a Teplice nad Metují 16%

Police nad Metují 15,8%

Broumov 15,3 %

Hronov 14,6%

Nové Město nad Metují 14 %

Meziměstí 13,8 %

Česká Skalice 13,6 %