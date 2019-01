„Článek poškozuje jak samotný projekt Rodinné pasy, tak i aktivity a pověst naší společnosti. Díky chybně vypsanému výběrovému řízení je projekt v Pardubickém kraji dočasně pozastaven, nicméně i přesto probíhá vydávání slevových karet či nábor nových poskytovatelů. To vše na vlastní náklady naší společnosti, která je opakovaně napadána, že jako jediná z projektu profituje. Článek dále uvádí mylná fakta například o výšce slev. Projekt Rodinné pasy nabízí slevy od několika % až do výše 50% u stovek poskytovatelů.“

Konkrétní obsah článku výrazně poškozuje jak samotný projekt Rodinné pasy, tak i aktivity a pověst společnosti Sun Drive Communications. Díky chybně vypsanému výběrovému řízení je projektv Pardubickém kraji dočasně pozastaven, nicméně i přesto probíhají základní činnosti jako je vydávání slevových karet či nábor nových poskytovatelů. To vše na vlastní náklady společnosti Sun Drive Communications, která je opakovaně napadána, že jako jediná z projektu profituje.



Pozastavení projektu však nesouvisí s činností kontrolního úřadu, jak je v článku zmiňováno. Ředitel společnosti koordinující projekt, Ing. Jiří Carda, objasňuje aktuální situaci: “ Po ukončení platné smlouvy jsme byli ze strany kontrolního výboru pardubického zastupitelstva vyzváni k doplnění

některých informací. Všechny připomínky jsme zdokladovali a na vznesené dotazy odpověděli. Je třeba říci, že dodané materiály měly pouze pomoci v hodnocení průběhu a kvantifikaci výsledků projektu v regionu.“



Ing. Jiří Carda dodává: “ Velmi mne mrzí, že Hradecký deník uvádí zkreslené informace. Tím spíš, že tento seriozní deník, který se o projektu opakovaně vyjadřuje takto negativně, je jedním z hlavních mediálních partnerů projektu!“



Článek dále uvádí mylná fakta například o výšce slev (citace „Bonusy jsou směšné (pět až deset procent slevy“)). Projekt Rodinné pasy ve všech sedmi krajích ČR nabízí slevy od několika % až do výše 50%. Konkrétně v Pardubickém kraji je dosud k dispozici 110 poskytovatelů zaměřených svými službami a nabízeným zbožím na rodiny s dětmi, mimo to je v regionu dalších 160 obchodních míst nabízejících slevu v rámci věrnostního programu Sphere card. (Ty mohou držitelé rodinných pasů také uplatňovat). Slevy je však možné využívat po celé České republice, na Slovensku a v Dolním Rakousku a to u celkem u 9.500 poskytovatelů.



Zájem samotných rodin o nabídku projektu má vzrůstající tendenci. K začátku měsíce září bylo v pardubickém regionu evidováno již 2182 držitelů rodinných pasů.



Ze širokého seznamu slev zaměřených na rodiny s dětmi vybíráme Aquapark Ústí nad Orlicí, Divadlo Exil, Domeček Polička, Hrad Svojanov, Loutkářský soubor "Ahoj" Chrudim“, Městské sportoviště Hlinsko - krytý bazén, Městské muzeum a galerie v Hlinsku, Svitavách v Poličce, Rozhlednu Borůvka, Východočeskou galerii a muzeum v Pardubicích. Mluvit můžeme také o ZOO ve Dvoře Králové, která se sice nenachází na území Pardubického kraje, ale oslovuje malé i velké po celé ČR. Držitelům Rodinných pasů nabízí 10% slevu z již zvýhodněného rodinného vstupného!



“S projektem Rodinné pasy máme spojeny samé pozitivní zážitky. Snažíme se slevovou kartičku využívat na všech výletech, možnosti jsou velké, stačí si jen vybrat. Snad jen jeden poskytovatel neměl na pokladně informaci o slevě. Na věc jsme upozornili, a jak víme, problém byl vyřešen do

Ing. Stanislav Skoumal,

tiskový mluvčí projektu Rodinné pasy

M OŽNOSTI SLEV V PARDUBICKÉM KRAJI

(vyšší počet poskytovatelů v celkovém součtu způsobují internetové obchody, které jsou totožné, ale při "filtrování" figurují v každém okrese i v kraji jako samostatná nabídka pro zvolený správní celek).

KRAJ CELKEM: 107



okresy:

PARDUBICE 53

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 20

CHRUDIM 34

SVITAVY 34



Úplné seznamy poskytovatelů slev najdete ZDE. (Zadejte požadovanou lokalitu)