Probouzející se sopku připomínal při rozbřesku 6. května 2020 pohled na město, kde byl dvě a půl hodiny po půlnoci ohlášen požár. Úkolem desítek hasičů bylo zlikvidovat rozsáhlý požár v průmyslovém areálu firmy Hauk, která vyrábí díly pro automobilový průmysl. „Největší šok přišel v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že se budova nedá zachránit. Absolutně jsme tehdy netušili, zda nám pojišťovna něco uhradí a jestli vůbec ten požár firma přežije,“ vzpomíná jednatel společnosti Petr Hauk na nejhorší ráno ve svém životě.

Původně se odhadovala vzniklá škoda na 100 milionů korun, ale nakonec se výše škody v poslední fázi vyšplhala na 155 milionů korun, přičemž uchráněné hodnoty představují asi 180 milionů korun. „Výší škody se požár zařadil na třetí místo mezi největšími požáry v novodobé historii HZS Královéhradeckého kraje, zároveň se jednalo o největší požár roku 2020 v celé České republice,“ prozradila včera Deníku mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Podívejte se se na největší požár loňského roku v hradeckém kraji očima hasičů:

Během následujícího měsíce se na požářišti zjišťoval rozsahy škod a s jejich narůstáním se dostavoval pocity zmaru. „Něco se pracně budovalo a během chvilky to shořelo. Kromě hlavního skladu byly poškozeny požárem a dýmem i návazné provozy – lakovna, svařovna, lisovna a další. To se promítlo i do částky za sanaci, která přesáhla 10 milionů,“ vrací se k nepříjemným vzpomínkám jednatel firmy. I když se časem zjistilo, že ne na všechny položky zasažené ohněm se vtahovalo pojistné plnění, tak pojišťovna své závazky vyplatila. „Poslední plnění jsme dostali letos v lednu. Některé linky byly v době požáru ve výstavbě, takže nebyly kryté pojistkou,“ říká Hauk, že firma při požáru „zahučela“ kolem dvaceti milionů. Vzhledem k tomu, že na začátku požáru měl její jednatel strach, jestli to celou společnost nepoloží, tak ve finále dvaceti milionová ztráta nebyla pro zaměstnavatele se 600 pracovníky likvidační.

Emoce mezi Polickými vzbudila loni v prosinci celková demolice poškozeného objektu. Architektonické ztvárnění průčelní fasády původního výrobního objektu vnímali místní nejen jako dominantní industriální prvek lemující hlavní ulici, ale i jako odkaz na významného polického občana, továrníka a starostu města Viléma Pellyho. Podle majitele objektu se ale zachránit nedala. „Vzhledem k poškození nosných a střešních konstrukcí požárem, byla budova narušená natolik, že se muselo přistoupit k demolici všech zdí. Bourání bylo nevyhnutelné,“ říká Petr Hauk. Nyní na stejném místě spěje do finále výstavba nové budovy, jejíž fasáda má nepřehlédnutelnou podobu. „Jedná se o speciální provětrávanou fasádu objednanou na zakázku z Rakouska od firmy, se kterou řadu let spolupracujeme,“ prozrazuje jednatel firmy, že nechtěl, aby byla nová hala opláštěna fádní monolitickou plochou. „Jedná se sice o výrazně nákladnější řešení, ale myslím, že stojí za to. Plášť budovy tvoří obkladové desky s celoplošným potiskem a grafický návrh vychází z přírodních motivů typických pro oblast Broumovska,“ popisuje návrh vnějšího opláštění, kde je použito grafických reliéfů a vyobrazení skalních útvarů z nedalekých pískovcových skal. „Je to kvůli unikátnímu dekoru vyráběné na míru. Každá deska má svoje číslo a vyrábí se jen přímo pro nás – proto je ten proces poněkud zdlouhavější. Počítáme že by to vše mělo být hotovo 20. června,“ odhaduje Petr Hauk.

Nová hala, která byla postavena místo té poničené požárem, byla dokončena před 14 dny. „Nyní již můžeme využívat kompletní rozsah podlahové plochy. Takže po roce se to chýlí k původnímu stavu a opět slouží ke skladování,“ dodává.

Aktuálně firma, která je dodavatelem dílů pro Škoda Auto, se potýká se sníženým zájmem na automobilovém trhu. „Nosný program střediska je výroba dveří a kapot. Aktuálně registrujeme zhruba 70% propad v odbytu náhradních dílů. Hledáme nějaký náhradní program, ale není to jednoduché,“ je si vědom Petr Hauk, že specifičnost náplně práce nelze změnit ze dne na den.