Po silnici I/33 míří z vysokovského kopce k Náchodu jeden automobil za druhým. Prakticky všem svítí brzdová světla, která jejich rychlost tlumí na povolené hranici pro jízdu v obci. Ještě před rokem mnozí řidiči jedoucí po silnici I. třídy, která vede na druhý nejzatíženější silniční hraniční přechod mezi Českem a Polskem, na dodržování padesátky až tak úplně nedbali. Instalace radarů a jejich spuštění do ostrého provozu 10. července 2023 se ale ukázal jako úspěšný výchovný prvek…

„Vstupní investice se vrátily, přestupků je méně a ubývá jich, zavedený systém z důvodu zklidnění dopravy jednoznačně efektivně zafungoval," shrnula do jedné věty mluvčí náchodské radnice Nina Adlof radarovou bilanci po roce fungování.

Co ukázalo prvních 11 měsíců měření - kolik bylo prohřešků celkem a kolik se vybralo na pokutách? Vrátily se už Náchodu vstupní investice cca pět milionů korun? Mají rychlostní přestupky snižující se tendenci, protože řidiči už o měření vědí?

Právě měřící zařízení na Českoskalické ulici mělo nevíce práce - jen za srpen 2023 zde zachytilo 4148 přestupků, za které úředníci vyměřili téměř dva miliony na pokutách. Celkem v období od 11.7. 2023 do 10.6. 2024 řidiči překročili rychlost v 19 611 případech a suma určených částek překročila 14 milionů korun. Zaplaceno již bylo 8,9 milionů a dalších 4,9 je prozatím v kategorii nedoplatků.

Češi vs. cizinci - téměř půl na půl

Poměr rychlostních přestupků z pohledu cizinců a tuzemských řidičů lze dobře vyčíst z grafů dle jednotlivých měřících zařízení. Více než polovinu rychlostních prohřešků (51,35 %) měli na svědomí čeští řidiči, z cizinců nejvíce Poláci (cca 33 %). „Pro příklad lze uvést kategorii, ve které dochází k nejčastějšímu porušení rychlosti, tj. 60–69,9 km/hod. Zde je poměr 55 % - ČR, 36 % - PL a zbytek ostatní cizinci," uvedla Nina Adlof.

Z grafů je též dobře patrná klesající tendence přestupků. Nejméně jich bylo letos v lednu a to 692. největší počet hříšníků spadá do věkové kategorie 46 až 60 let. Zajímavý je i údaj, který zaznamenává rozložení počtu přestupků v závislosti na dni a hodině. V tomto směru jsou řidiči nejméně obezřetní v sobotu mezi šestou a sedmou hodinou ráno a krátce po poledni.

Rychlostní rekord mělo vozidlo IZS - 145 km/h

V Malém Poříčí, kde je na silnici II/303 v Broumovské ulici instalováno obousměrné úsekové měření rychlosti, zdaleka takový počet rychlíků nejezdí. Těžší nohu na plynu mají řidiči jedou ve směru, kteří ve sledovaném období překročili rychlost ve 3170 případech, zatímco v opačném směru na Náchod to bylo 1273 krát. Ale přeci jen jeden rychlostní rekord tu byl zaznamenán. Ze statistiky dodavatele měřící techniky vyplývá, že nejvyšší rychlost byl zaznamenán u vozidla, které téměř trojnásobně překročilo povolenou rychlost - bylo mu naměřeno 145 km/h. „Jednalo se však o vozidlo IZS se zapnutým výstražným a zvukovým zařízením, takže se vše obešlo bez postihu," upřesnila mluvčí náchodské radnice.

Nejméně práce má radar na silnici I/14 ve směru do Náchoda v ulici Kostelecká. Zde bylo od 11. července 2023 do 10. června 2024 evidováno „jenom" 533 přestupků. (To je ještě méně, než kolik hříšníků zachytil radar v nejslabším měsíci únoru na Českoskalické). Vzhledem k umístění mimo hlavní tah na Polsko se na překročení rychlosti podílejí cizinci jen necelými 13%. Možná i právě proto je vymáhání pokut snazší a je jich zaplaceno přes 83%.

A jak je to s vymáháním pokut u řidičů ze zahraničí? „Účinným nástrojem je vymáhání pokut prostřednictvím celní správy. Na hodnocení úspěšnosti je ještě příliš brzy, první případy byly k vymáhání postoupeny zhruba v březnu tohoto roku," dodala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

„Místa pro měření byla vybrána velmi pečlivě ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti, proto jeden z radarů je umístěn právě v ul. Kostelecké v bezprostřední blízkosti základní školy. Úsekové měření v Malém Poříčí bylo zvoleno z důvodu, že se jedná o místo dle statistik s největším počtem vážných dopravních nehod. Měření v ul. Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda bylo vybráno s cílem zklidnit provoz v tomto místě a to hlavně v nočních hodinách, kdy zde velmi často překračují povolenou rychlost zejména zahraniční řidiči,“ odůvodnil před rokem starosta Jan Birke místa osazená radary.