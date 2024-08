Akcí „Nebojte se Polákových domů" chtěli místní obyvatelé a další organizátoři společně ukázat, že sousedské akce nemusí rušit okolí. „Úplně na začátku nás oslovili starousedlíci z Polákových domů v čele s Jiřím Bartošem. Chtěli uspořádat akci, která by představila zdejší život,“ říká Pavla Jenková z Broumov 2028+, který akci pomohl realizovat.

Zájemci mohli využít i komentované prohlídky v podání pana Svobody, který zde žije již přes půl století. „Po Broumově se říká, že Polákovy domy jsou hrozné, že je to ghetto, a tak jsme chtěli lidem z majority ukázat, že to není pravda, že to není tak strašné, jak se povídá. Připravili jsme pro příchozí tradiční romská jídla na ochutnání, máme tu taneční soubory, hraje tu kapela," vítal příchozí Jiří Bartoš z organizačního týmu.

Romové připravili v Polákových domech sousedský dýchánek | Video: Aleš Cnota

Polákovy domy tvoří čtyři objekty. V každém domě jsou tři vchody a v každém vchodě je šest bytových jednotek o ploše 60 až 80 metrů čtverečných. Vlastnictví je různé - některé byty patří městu, jiné si před lety odkoupili nájemníci a třeba jeden z domů vlastní Jiří Janiga. „Když jsem dům koupil, tak ty byty nebyly úplně v nejlepším stavu. Devět jich už prošlo kompletní rekonstrukcí a dalších devět mě jich ještě čeká, což bych chtěl udělat během příštího roku a pak se pustit do opravy chodby," říká majitel 18 bytů, který se snaží naučit nájemníky dodržovat pořádek i za cenu, že jsou pod drobnohledem. „Nainstaloval jsem v domě 18 kamer, aby bylo zřejmé, jak se kdo chová. Pokud dělá někdo nepořádek, tak můžu jít za konkrétním člověkem, ať si to uklidí. Když problémy pokračují, tak potom se s nimi bavím ve smyslu, jestli má cenu, aby zde nadále zůstávali, protože já chci mít kolem toho domu klid," říká Janiga, který přiznává, že s nájemníky je občas těžká řeč. „Naslibují toho hrozně moc, že něco opraví, že zaplatí nájem včas a skutek utek. Chybí tam zodpovědnost, kterou se jim snažím vštípit," dodává Janiga.

Již 15 let má adresu v Polákových domech broumovský rodák Miroslav Jeremiáš. V roce 2009 zde od města za necelých 140 tisíc korun koupil byt 2+1 o ploše cca 70 metrů čtverečných. „To byla dobrá cena. Dříve tu byly byty levné i dům se dal v Broumově koupit za milion korun. To už je ale pryč," říká Miroslav Jeremiáš a přiznává, že před těmi patnácti, deseti lety se v Polákových domech žilo lépe. „Dříve to tu bylo více namíchané, žili tu i lidé z majority. Jakmile jsme ale takhle pohromadě, tak se problémy objeví. Je to ale o lidech," je si vědom. To potvrzuje i Jiří Bartoš. Ten si na jednu stranu pochvaluje přístup majitele jednoho z domu, který zrekonstruoval už polovinu bytů, ale zmínil i to, co ho nejvíce na bydlení v Polákových domech trápí. Diplomatickou mluvou řečeno nemohou starousedlíci najít společnou řeč s novými nájemníky, kteří zde získávají bydlení v obecních bytech. „Nově přistěhovalí mají jinou kulturu, my máme jinou kulturu a jsou tam třecí plochy. My s tím bojujeme už delší dobu, ale bohužel… Lidé v okolí si stěžují na hlasitou hudbu."

Stížnosti na hluk a hlasitou muziku potvrdil i velitel městské policie v Broumově Jaroslav Korityák. „Z naší strany už byly stížnosti opakovaně řešeny - buď přímo na místě nebo se předávaly ke správnímu orgánu města Broumov, k přestupkové komisi. Jednalo se většinou o hlasitou hudbu. V poslední době ale tyto problémy naštěstí řídnou," říká velitel městské policie, že častější přítomnost strážníků má efekt.