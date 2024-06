Ronaldo nesmí projít! Česká vlajka si už 28 let přeje vítězství 6:1

Není to ani měsíc, co Jan „Suchoš" Suchánek ze Zvole na Jaroměřsku vyvěšoval pod střechu rodinného domu velkou českou vlajku, která hlásala, že porazíme Švýcarsko ve finále hokejového MS v poměru 6:1. I když se tolika branek v helvétské síti nedočkal, tak přece naši hokejisté na vytoužený titul dosáhli. Nyní ta samá vlajka, jejíž historie sahá až do roku 1996, kdy jela s havlovickými fanoušky fotbalové Euro do Anglie, je opět v permanenci - tentokrát však nevisí ve Zvoli, ale o nějakých 1500 kilometrů jižněji.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Česká vlajka na řeckém pobřeží doufá, že Portugalce večer přejedeme 6:1. Tento optimistický výsledek na sobě nosí už od Eura 1996 v Anglii. | Foto: se svolením Jana „Suchoše" Suchánka