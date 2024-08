/FOTO, KVÍZ/ Říká se, že Češi jsou národem zahrádkářů, chatařů a chalupářů, pivařů, sběratelů všeho možného, kutilů a samozřejmě i houbařů. A právě ti posledně jmenovaní by měli zpozornět. V lesích už to voní houbami a košíky se plní. Podívejte se na úlovky zkušeného houbaře Josefa Vláška z Náchoda i mapu, kde podle odborníků houby aktuálně rostou. Na závěr se pomocí kvízu dozvíte, jak dobře se v houbách vyznáte.

„Pravidelné výlety do lesa jsou fajn. Zatím stále nepřišla hlavní sezóna, ale už rostou a najít je možné všechny druhy," říká Josef Vlášek, který je mezi přáteli i ve svém okolí známý jako úspěšný houbař. Z lesa nikdy neodejde s prázdnou, zná zaručená místa a zálibu v houbaření předává i svým dětem. „Nejlépe na tom jsou křemenáče. Rostou v borůvčí a ve smrkových houštinách, stačí jen najít břízu a hledat kolem ní," radí, jak na to. Tentokrát se vydal na "svá místa" do lesů v okolí Dobrošova.

Mapa růstu hub napoví

Pokud chcete mít alespoň trochu jistotu, že je ten správný čas, podívejte se na mapu pravděpodobnosti růstu hub. „Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedmi dní," vysvětlují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Předpovědní model pravděpodobnosti růstu hub vyvíjí ve spolupráci s Českou mykologickou společností.

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích, zhruba 10 dní po nich, a následném teplém (nikoli však horkém) počasí. Nejvíce jich je v rozmezí července a září.

České houbaření je fenomén s dlouhou tradicí. Jeho kořeny jsou zmapovány už od středověku. Ten ale ve většině zemích západní civilizace houbám moc nepřál. Lidé, kteří je požívali, byli považováni za čaroděje. Tvrdilo se, že houby pocházejí z hniloby a špíny země. Někde byl jejich sběr dokonce trestán. Naštěstí u nás a ve 21. století tomu tak není a můžeme si po návratu z lesa dle libosti pochutnat třeba na houbové smaženici, obalovaných bedlách, nakládaných hříbcích, na houbovém ragú či kulajdě.

Jen pozor, ne všechny houby jsou jedlé! I když jak tvrdí někteří vtipálci, každá houba je alespoň jednou jedlá… Pokud si tedy nejste jistí, jaký druh jste našli, poraďte se s atlasem hub, zkuste houbu nalézt pomocí fotografie na internetu či se zeptejte mykologa ve vašem okolí. Můžete oslovit například i Mykologický klub Náchod.

Nosíte plné košíky z lesů na Náchodsku? Pochlubte se. Dejte inspiraci ostatním. Své fotky posílejte na nachodsky@denik.cz. Pokud budete chtít odtajnit lokality, kde jste je našli, připište nám to do e-mailu.

A trochu zábavy a poučení na závěr. Vyzkoušejte si své znalosti v kvízu, který vznikl ve spolupráci se čtenáři Deníku a mykologem Petrem Pokorným: