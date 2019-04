Kousek od jeho domu nedaleko tamního rybníka a silnice, která protíná obec, je pod stromem malý palouček. Zdejší senior ho „zabydlel“ sedmnácti kozlíky vyrobenými z březových kmenů.

Naaranžoval je do ryze velikonočního hávu s pomlázkami, vajíčky, lahvemi alkoholu, dva z nich si dokonce udělali z pomlázek branky a hrají fotbal, další leze po stromě… „Kozlík k Velikonocům patří. Původně jsem je dělal pro své vnuky. Šel jsem do lesa a posbíral březové dřevo. Do práce jsem se pustil přes zimu, abych se nenudil. Pomocnicí mi byla moje manželka, já nemám tolik trpělivosti,“ usmívá se Rydlo. Potom ho napadlo, že by využil nedaleký pozemek a kozlíky tam umístil v době nejvýznamnějších křesťanských svátků.

„Byl to takový momentální nápad, nijak zvlášť jsem se na to nepřipravoval. Prostě jsem to naaranžoval tak nějak spontánně. Dal jsem je blízko silnice, aby se na ně lidi chodili dívat a připomenuli si Velikonoce,“ říká. Kolemjdoucí si nemůže nepovšimnout, že mezi rozdováděnými kozlíky, které Rydlo považuje za symboly Velikonoc, leží na zemi jeden zmožený alkoholem. Ostatně většina z nich má v ruce či ošatce lahev nějaké lihoviny.

„Ano, kdo zavítá mezi kozlíky, uvidí, že jeden z nich už má dost a padnul na zem. Myslím si, že alkohol k Velikonocům patří. Chodí se na koledu a k tomu ta nějaká štamprle nesmí chybět. Sám jdu letos na koledu také, tak si určitě alkohol neodepřu,“ ubezpečil Rydlo. Jeho velikonoční kozlíci vzbuzují velkou pozornost. „Vypadají fakt skvěle. Jsem rád, že jsme jeli touto cestou na Náchod, jinak bychom je propásli,“ vystupuje z automobilu Marek Kovařík z Hradce Králové, vytahuje fotoaparát a dělá si s potěšením první snímky.

Rydlo potvrzuje, že jeho kozlíkové aranžmá má ohlas. „Lidi se zastavují, fotí si je nebo se fotí s nimi. Asi se jim líbí.“ Kozlíci však nejsou jedinými dřevěnými výrobky, které v rámci svého koníčku vytvořil. Má už za sebou letadlo a různá zvířátka určená vnukům. „Zatím mě to baví,“ dodává s tím, že příští Velikonoce kozlíky opět naaranžuje na stejné místo jako letos.