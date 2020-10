Zdroj: Deník/ Jiří Řezník"Udržujte rozestupy," zaznělo několikrát během chvilky volební místnosti z úst členky volební komise. "Vy jste z jedné rodiny vy můžete ke stolku spolu," vyzvala pohybem ruky příchozí voliče. Za plentu však samozřejmě musí každý zvlášť.

Po vhození obálky s hlasem do urny projde místo na úpravu hlasovacích lístků dezinfekcí a je připraveno pro dalšího. "Považuji to za normální a za správné. Sice to asi trochu celý úkon prodlužuje, ale ta minuta navíc snad nikoho nezabije," odchází z volební místnosti prvovolička.