/FOTO/ Jedinečnost rozhledny, která stojí na kopci Šibeník nad Novým Hrádkem dostala minulý týden oficiální punc. Unikátní rozhledna se dostala do České databanky rekordů. Pomohl jí k tomu její průkopnický zrod. „První rozhlednu z přestavěné větrné elektrárny můžeme registrovat jako nový rekord a takto zapsat do České knihy rekordů. Gratulujeme,“ dorazil na zdejší radnici z pelhřimovské Agentury Dobrý den certifikát potvrzující vytvoření českého rekord.

Rozhledna na Novém Hrádku | Foto: Michal Fanta

„Hlásím se k tomu, že to napadlo mě,“ usmívá se starosta Zdeněk Drašnar. Ten už v červenci loňského roku, tedy pět měsíců před oficiálním otevřením rozhledny, oslovil Agenturu Dobrý den s dotazem, zda by si odvážná myšlenka využití tubusu větrné elektrárny pro účely rozhledny nezasloužila zápis mezi rekordy. „Postupovali jsme v souladu s registračním formulářem rekordu, kam jsme uvedli údaje o rozhledně, doložili jsme to fotografiemi bývalé větrné elektrárny a současné rozhledny a zaplatili jsme jednorázový poplatek za registraci,“ popsal Zdeněk Drašnar poměrně lehkou legislativní cestu. „I bez certifikátu by nám toto prvenství nikdo nemohl upřít, ale myslíme si, že oficiální zápis do České knihy rekordů zdůrazní, že to tak opravdu je a že žádná jiná taková rozhledna není,“ říká starosta.