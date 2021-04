Jaké to pro něj je usmívat se a promlouvat směrem k neviditelnému publiku?

„Prvních pět minut je při online prohlídkách slušný adrenalin,“ říká průvodce, který na svoje začátky v broumovském klášteře vzpomíná místy s úsměvem a místy s hrůzou. „Jsem od přírody člověk spíše introvertní a kontakt s lidmi byl pro mne vždy náročný,“ přiznává, že některé přešlapy si stále vybavuje a upřímně, některé, třeba i krizové situace by řešil dnes již jinak.

Online prohlídka klášterní knihovny se uskuteční zítra v 17 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na webu goout.net, po zakoupení vstupného přijde odkaz ke sledování.

Jak bojujete s nervozitou z živého natáčení online prohlídek?

S nervozitou bojuji úspěšně hlavně díky skvělému kameramanovi Tomáši Valáškovi. On i Jiří Janouch, který má na starost osvětlení, mi skvěle suplují živé posluchače, bez kterých si v klášterních místnostech připadám trochu nesvůj a "nadbytečný". Je to velice zvláštní pocit dělat totéž, co při běžných prohlídkách, ale zároveň něco trochu jiného. Ale právě rozhovor s kolektivem, klidné tempo přípravy a příjemná atmosféra mi vyvažují právě onu absenci návštěvníků. A pokud to můžu na sebe prozradit, při první živé prohlídce mi pomohla i slza Becherovky.

Které prostory během prohlídek odhalujete?

Zatím ukazujeme pouze naši krásnou knihovnu, ale prozradím, že náš potenciál rozhodně není vyčerpán – v brzké době plánujeme totiž další díl našeho seriálu, který se pro změnu zaměří na refektář, tedy klášterní jídelnu. Tam se virtuální hosté budou moci těšit nejenom na kopii Turínského plátna, ale třeba i exkurz do benediktinského stolování, historie pivovarnictví či textilu, který se běžně užíval či užívá při římskokatolickém ritu.

Kolik lidí se na natáčení podílí?

Krom plánovacího teamu, který má na starost přípravu a organizaci jednotlivých prohlídek, úpravy a konzultace scénáře, propagaci a zázemí, jsme "na place" ve čtyřech. Já, kameraman, osvětlovač a samozřejmě režisér. Pokud dobře počítám, celkově nás pracuje v zákulisí i v přímém přenosu sedm, sem tam i nějaký milý host. Když se na celý projekt dívám s odstupem a rekapituluji přípravu, přijde mi až neuvěřitelné, kolik práce za nimi je – ať už je to práce u počítače, porady, předtáčky, generální zkoušky a další nezbytnosti.

Zažili jste při natáčení už nějakou horkou, nebo naopak vtipnou chvilku?

Tohle je moc hezká otázka. V praxi je každý živý přenos jednou velkou horkou chvilkou, protože nikdy člověk neví, co se může přihodit. Troufám si tvrdit, že prvních pět minut před začátkem i po začátku je to slušný adrenalin. Nejraději vzpomínám na podivuhodné trable na začátku našeho prvního živého přenosu, zvlášť když všechny předchozí generálky byly na jedničku. Ale řekl bych, že ty horké chvilky jdou ruku v ruce s těmi veselými momenty, protože se nám prozatím nestalo nic, čemu bychom se nezasmáli.