Rozkoš čeká na déšť, zásobu vody má aktuálně jen na dva měsíce

Česká Skalice /FOTO/ - Hydrologické sucho nekončí. Přehrada svou vodou musí uspokojit potřeby elektrárny v Opatovicích. Polovina vody, která v létě tekla v Labi přes Hradec Králové pocházela právě z Rozkoše. Díky drobným dešťům se stav nezměnil k horšímu: Přesto je hladina v nádrži zhruba pět metrů pod normálem.

Na dělící hrázi, která rozděluje Rozkoš na velkou a malou část, je dobře vidět, že hladina nádrže je zhruba pět metrů pod normálním stavem. Rybáři tak se svým „nádobíčkem“ sedávají tam, kde by jindy měli nad hlavou několik metrů vody.Foto: Deník/ Jiří Řezník

Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i na podzim. Přestože se stav hladiny „Východočeského moře“ díky několika deštíkům mírně zlepšil, vodohospodáři stále toužebně očekávají srážky.

„Naštěstí se ta situace za poslední měsíc nezměnila k horšímu. Něco málo napršelo a díky tomu jsme byli částečně schopni Rozkoš z těch srážek doplnit - jednalo se řádově o vzestup hladiny o deset centimetrů,“ uvedl včera vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Byť nepršelo nijak mimořádně, tak i to stačilo na částečné nasycení nízkých průtoků. Proto si vodohospodáři mohli dovolit vodu v nádrži pošetřit a na nějaký čas přerušit „dotaci“ do opatovického uzlu.

Upouštěnou vodou „dotují“ lepší průtok v řekách

Rozkoš začali vodohospodáři vypouštět kvůli zajištění minimálních zůstatkových průtoků, a umožnění odběru vody pro potřeby elektrárny v Opatovicích hned na začátku léta. „Napřed jsme dotovali dvěma, později až čtyřmi a půl kubíku vody za vteřinu. Odtok z nádrže jsme museli zvýšit proto, abychom dodrželi osm, osm a půl kubíku v profilu opatovického jezu. To znamená, že z nějakých osmi kubíků, které tekly v létě na Labi pod Hradcem Králové, tak polovinu tvořila voda z Rozkoše,“ vysvětlil Jiří Petr pojem „dotace“, kterou českoskalická nádrž pomáhala k lepšímu průtoku v řece.

Tento model fungoval celé léto a část podzimu. Díky drobnějším srážkám v průběhu září a října mohla být dotace třeba na dva, tři dny přerušena. „Situace v nádrži je relativně kritická a pokud má plnit své účely, což je zajištění průtoků pro potřeby opatovické elektrárny, tak musíme s vodou šetřit co nejvíce,“ je si vědom vodohospodář.

Doufají, že brzy nastane také vlhčí období

Přestože by v příštích dnech opět mohlo zapršet, tak se by se mělo jednat jen o drobné „přepršky“, které situaci nijak zásadně neovlivní. Rozkoš s objemem vody, který aktuálně má, může plnit svou funkci až do začátku příštího roku.

„Dá se předpokládat, že zimní období by mohlo být vlhčí, a s každou srážkou která přijde, tak se termín, kdy by mohla hladina klesnout na nejnižší hranici, oddaluje. Za podzim se to posunulo zhruba o měsíc,“ říká Jiří Petr, že na listopad a prosinec je pro elektrárnu voda zajištěná.