Atraktivní premiéru zde mělo armádní kontrolně-propouštěcí „checkpoint“, na kterém se výrazně podíleli příslušníci aktivních záloh Armády ČR. Byla zde ověřována nová metodika Ministerstva zdravotnictví ČR, která řeší pohyb zdravotníků na kontrolně-propouštěcích vojenských stanovištích v případě válečného konfliktu. „Vzhledem k tomu, že zdravotníci mohou být součástí armádních složek v případě nějaké mise do oblasti vojenského konfliktu, tak je potřeba, aby se uměli chovat na podobných vojenských stanovištích, zdržovali se tam co nejkratší dobu a mohli dál pokračovat s pacientem," vysvětlil Vrábel význam armádního kontrolního bodu na soutěži. „Přijedou tam třeba se zapnutými majáky a nevypnou je, čímž na sebe zbytečně upozorní, strážní se neslyší, nervozita stoupá. Na tomto stanovišti se tak záchranáři dozvěděli, co je a není vhodné, čeho se vyvarovat, aby nedošlo ke zbytečným konfliktům a neeskalovalo se nějaké napětí," popsal situace, které by byly při ostré akci nežádoucí.

Zdroj: Mirek Brát

Zájem profesionálních záchranářských týmů o cvičení Rozkoš Rescue potvrzuje vysokou kvalitu celé akce, která je již tradičně spojena s přehradou Rozkoš. Právě zde je základna Vodní záchranné služby ČČK Náchod. Spolek na přehradě Rozkoš dohlíží v letní sezóně na bezpečnost koupajících, disponuje i adekvátní technikou pro zásah na vodní hladině včetně motorových člunů.