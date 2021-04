„Samozřejmě nějaké omezení obchodu je možné, a po nedělním vystoupení prezidenta Zemana, bych skoro řekl, že to je velmi pravděpodobné,“ obává se místopředsedy Asociace exportérů a předseda představenstva ATAS elektromotory Náchod Otta Daněk.

Reaguje tak na to, že Moskva v reakci na vyhoštění velkého počtu svých diplomatů z Prahy zvažuje možnosti ekonomických sankcí proti České republice. Ruské úřady mohou podle ruského listu Kommersant omezit dovoz českého zboží, například piva.

„Ruský tisk už se tématu ujal, dezinformační kampaň se rozjela na plné obrátky, takže nějaké omezení očekávám. Myslím si, že mezi prvními by mohlo být i české pivo, což by se týkalo kolegů v náchodském pivovaru,“ obává se Otto Daněk, který podle svých slov jeden čas jezdil do Moskvy celkem intenzivně a s náchodským pivem Primátor se tam pravidelně potkával.

Aktuální bouře mezi Českem a Ruskem proto nedělá radost ani řediteli náchodského pivovaru Primátor Petru Kalužovi. „Máme v Rusku významného obchodního partnera se kterým obchodujeme více než 15 let,“ prozrazuje ředitel pivovaru, který vyváží zlatavý mok do 28 zemí světa. „A Rusko patří objemově do nejsilnější pětky, takže by nás to samozřejmě trápilo, kdybychom tam pivo nemohli vyvážet vůbec,“ říká Petr Kaluža.

Ze zmrazení vzájemných obchodních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem obavy ale nemá. Spíše ho straší možnost, že by si oba státy mohly navzájem vyhlásit nějaké sankce.

„Vzhledem k tomu, že pivo je známá česká komodita a někteří ruští politici si ho už vzali do úst, tak by tu byla hrozba, která by se nás mohla dotknout. To bychom neovlivnili ani my, ani náš partner,“ dodává ředitel pivovaru Primátor, který je v Rusku k dostání ve třech oblastech – v Moskvě, Petrohradu a Kaliningradu.

„Rusko není jinak ničím specifické a chová se podobně jako naše ostatní trhy – primárně tam jde na odbyt nejvíce ležák Premium, nefiltrovaný pšeničný Weizen a mezi speciály roste obliba Tchýně,“ vyjmenovává Petr Kaluža a doplňuje, že v loňském roce převažovalo sudové pivo, které tvořilo 2/3 vyvezeného zlatavého moku.

„Další obchodní partnery v Rusku nesháníme, protože spolupráce s tímto stávajícím funguje dobře. Objem obchodu neustále roste, takže nemáme důvod poohlížet se jinde. Doufám, že diplomatická přestřelka zůstane jenom přestřelkou a nic vážnějšího z toho nebude,“ přeje si ředitel náchodského pivovaru.

Dalším významným výrobcem na Náchodsku, který nezanedbatelnou část produkce vyváží právě do Ruska, je i českoskalický Farmet. Výrobce zemědělských strojů na zpracování půdy a technologií k zpracování olejnin a výrobu krmiv funguje v České Skalici už 29 let a zaměstnává více než 420 lidí. Generální ředitel Karel Žďárský ale nechtěl situaci týkající se možných dopadů diplomatické přestřelky na obchod komentovat.

„Nezlobte se, ale k politickým záležitostem se nebudeme vyjadřovat,“ uvedla pouze mluvčí firmy Ilona Čížková. „Nechceme poškodit vztahy s našimi klienty tím, že bychom se vyjadřovali k politickým otázkám. Doufáme, že vše zůstane v té diplomatické rovině.“

Otázkou je, jak by případný bojkot českých výrobků zasáhl automobilový průmysl, který má v Královéhradeckém kraji silnou základnu. „Přece jenom Škodovka má ,mamku´ v Německu, tak těžko říci, jestli by si na ni troufli nebo ne. Každopádně automobilový průmysl by případnými obchodním omezením utrpěl, protože zhruba 20 miliard loňského českého exportu do Ruska tvořily právě subdodávky pro tento resort,“ říká Otto Daněk, který stojí v čele firmy vyvážející do Ruska širší paletu elektromotorů.

„V žádném případě to pro nás ale není nijak existenční, je to spíše marginální záležitost,“ říká Daněk, že se jedná o motory pro běžné použití za zhruba milion korun ročně.

Rovněž připomněl, že v Rusku má stále dobrý zvuk značka Made in Czechoslovakia. „Když třeba na veletrhu viděli odkud jsme, tak říkali, že mají stále naše motory, které běhají 30 let. U běžných lidí je popularita našich výrobků velká a zkušenosti dobré, tam problém není. Bohužel o případných opatřeních by se rozhodovalo v politických kruzích…“

Podle místopředsedy Asociace exportérů se současné napětí může promítnout i v dovozu. „Budeme zřejmě trpět i na importu, protože se dá očekávat problém s dodávkami ropy a ropných produktů, které by pravděpodobně mohly podražit i pohonné hmoty,“ obává se Otto Daněk.