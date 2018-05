Rybáři budou 110 hodin lovit kapry

Výroba - Výroba Montér 23 000 Kč

Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou do 31.1.2019 (v případě dobrých pracovních výsledků možnost sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou). Zaměstnání je vhodné i pro absolventy., Místo výkonu práce: Náchod, Velké Poříčí., Požadavky: vyučení v oboru elektro; platná vyhláška č. 50/1978 Sb., § 6; praxe v oboru opravárenství výhodou., Zaměstnavatel nabízí: 5 týdnů dovolené, závodní stravování., Kontakt - pí. Kobrová Jana nebo pí. Balcarová Radka; tel.: 491 447 202, 491 447 206, 736 746 678 (od 06:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: Jana.Kobrova@trelleborg.com (zaslání životopisu).. Pracoviště: Trelleborg bohemia, a.s. - pracoviště, Českých bratří, č.p. 338, 547 01 Náchod 1. Informace: Jana Kobrová, Radka Balcarová, +420 491 447 202,491 447 206,736 746 678.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technický pracovník 25 000 Kč

Technici provozu informačních a komunikačních technologií TECHNIK/-ČKA odboru bezpečnosti a projektů informačních a komunikačních technologií. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, min. SŠ v oboru elektrotechnickém, ekonomickém nebo IT, řidičský průkaz skupiny B, znalost správy SW a HW na úrovni administrátora PC, spolehlivost a ochotu se učit, aktivní znalost anglického jazyka výhodou, praxe v IT vítána, , Nabízíme:, mzdu ve výši 25 až 30 tis. Kč, nástup možný ihned, služební mobilní telefon, notebook a další zaměstnanecké benefity:, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, benefitní poukázky, příspěvek na stravování, , Náplň práce:, zabezpečení provozu sítě s ohledem na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů, technická správa laboratorních informačních a komunikačních systémů, , Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 15. 5. 2018 na adresu hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz.. Pracoviště: Oblastní nemocnice náchod a.s., Purkyňova, č.p. 446, 547 01 Náchod 1. Informace: , .

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 13 100 Kč

Prodavači potravinářského zboží PRODAVAČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný ihned. Zkrácený pracovní úvazek na 7 hod. denně. , Požadavky: vyučení, zaučení., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: z.vernerova@poverner.cz. Pracoviště: Verner potraviny s.r.o. - provozovna teplice nad metují, Zámecká, č.p. 280, 549 57 Teplice nad Metují. Informace: Zdeňka Vernerová, .

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 23 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU sk. C. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU sk. C - jedná se o rozvoz masa a masných výrobků: nakládka a vykládka. , Při nástupu pracovní poměr na dobu určitou (6 měsíců), po zapracování prodloužení. Nástup možný ihned., Požadavky: řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, zdravotní průkaz (lze zařídit při nástupu), spolehlivost, časová flexibilita, praxe v oboru 1 rok., Zaměstnanecké výhody: finanční benefity formou cafeterie jednou za 3 měsíce, odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu našich výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování, odměny při pracovních a životních jubileích., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: personalni@skalican.cz. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).