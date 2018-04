Rybářům začala pstruhová sezona

Červený Kostelec - Rybáři jsou od pondělí ve svém živlu. Právě 16. duben každoročně startuje pstruhovou sezonu. U řek tak už od tohoto týdne bude možné vidět řadu rekreačních i sportovních muškařů. Největší nával se okolo toků dá čekat pochopitelně o víkendu. „Je to svátek. Jít si chytit první rybu v sezoně a podle nepsané tradice Petrova cechu ji zase vrátit řece. To je jako když se hokejista po létě poprvé vrhne na led,“ směje se Tomáš Prosa z Červeného Kostelce.

Tamní organizace Českého rybářského svazu má 120 členů. Žádné velké manévry ale nechystá. „Při muškaření se vydáváte do míst, která máte rád. Je to spojené s přírodou a chytání má v sobě zvláštní kouzlo. Je ale čím dál složitější něco chytit. Ryby v řekách dramaticky ubývají. Vody je navíc nedostatek,“ dodává Prosa.

Sám se včera k řece vydal také. Ne však kvůli lovu, ale na obhlídku revíru v roli rybářské stráže. V posledních letech se totiž Tomáš Prosa věnuje spíš chovu a záchraně pstruhů, které do řek vrací.

S kolektivem nadšenců a zapálených lidí v rámci programů rybářského svazu pomáhá vytírat ryby a odchovávat plůdek z jiker.

Za desítky let totiž ryby z podkrkonošských řek takřka vymizely. „Je to paradox. Dřív byla voda kvůli papírnám a textilkám špinavá, ale v usazeninách, které špína tvořila, se rodil i základ života a řeky byly uživnější. Nebylo tolik rybářů, ani tak dokonalé vybavení a ryby se běžně samy rozmnožovaly. I pestrost obsádky byla optimální. Dnes do čistších vod musíme většinu druhů intenzivněji uměle dosazovat,“ vysvětluje Tomáš Prosa.

První nához rybáři mohou od včera provést už v brzkých ranních hodinách. Chytat mohou do půlnoci. „V sezoně jsou dny hájení, kdy se rybáři musí některým druhům vyhýbat,“ doplňuje Tomáš Prosa, který má prochozené vody od České Skalice po Svobodu. I on se těší až řekou poprvé prožene oblíbené pstruhy, siveny a lipany.