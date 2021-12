Až se vytěží sedimenty z loviště dojde na výměnu výpustního zařízení, vybuduje se nový požerák a při překopu hráze se osadí nové výpustné potrubím. „Pak bude následovat zhutnění a zpevnění návodní strany hráze kamenivem a položení schodů,“ vyjmenoval hlavní práce hospodář.

Dubnovou havárii způsobila netěsnost ve spoji betonové truby za požerákem a původního dřevěného potrubí, které vedlo skrz hráz. Spoj těchto dvou trub byl sice překryt betonem, ale došlo k jeho destrukci a voda z rybníku začala nekontrolovatelně unikat.

Prvotní úkol byl jasný – pokusit se minimalizovat odtok vody. Na místo proto vyrazili náchodští profesionální a místní dobrovolní hasiči, kteří začali předpokládanou trhlinu umístěnou pod hladinou ucpávat protipovodňovými pytli s pískem. Tato varianta ale ke kýženému efektu nevedla – nekontrolovatelný únik vody se podařilo pouze zmírnit, ale ne zcela zastavit. Na hráz proto dorazil nakladač z technických služeb, s jehož pomocí se podařilo zeminou ucpat vtok do kaberny a tím odtok vody snížit na minimum.

V první řadě rybáři museli zachránit ryby. „Dopadlo to dobře, výlov se podařil. Jelikož je Krčmařík rybářský revír, tak byly ryby opět umístěny do rybářského revíru. Dohodli jsme se v rámci územního svazu, že se přisadí do rybníku Podháj u Batňovic, kterému místní říkají Batňák,“ uvedl Rostislav Petrák s tím, že práce na opravě rybníka by měly být hotové do konce roku. „Byli bychom rádi, aby se vše zvládlo tak, abychom v Krčmaříku zachytili zimní srážky, což je pro tento nebeský rybník velice důležité,“ je si vědom Rostislav Petrák.