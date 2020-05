Na nádvoří opočenského zámku trůní dva pískovcoví jeleni uprostřed zelených ostrůvků, zbrusu nově upravených podle historických fotografií. Opodál prostory pod arkádami zdobí zrestaurované dělové lafety. Nejsou to jediné novinky, s nimiž se tu návštěvníci letos setkají. Poprvé se s nimi seznámí v týdnu od 25. května. V pondělí výjimečně, od začátku června se provozní doba vrátí do starých kolejí, kdy zámek bude přístupný od úterý do neděle.

„Zámek bude vybavený třemi stojany s dezinfekcí na ruce – před vstupem do expozicemi, před toaletami a pokladnou. Na pokladnu jsme nakoupili bezpečnostní skla pro větší ochranu našich pokladních a vzdálenost dvou metrů pro odstupy jsme označili páskami. Vstup do zámku pak bude umožněn pouze s nasazenou rouškou a bude ji mít samozřejmě i náš průvodce. Kapacitu prohlídek jsme museli snížit z 35 na 20 osob i s průvodcem, aby bylo možné dvoumetrové odstupy dodržet. Menší místnosti na prohlídkové trase pak návštěvníci jen projdou, výklad o nich si poslechnou v předchozí místnosti,“ vysvětluje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

A na co těšit se bude už o prvním červnovém víkendu. „6. a 7. června slavíme 200 let od založení opočenského zámeckého parku. Připravili jsme komentované prohlídky parku. Zájemce bude vozit po zámeckém parku kočár a o koních, které budou v zápřahu, budeme mít v sobotu v 17 hodin přednášku. Jsou využívaní v lesnictví a v údržbě krajiny. Na podzim stahovali klády ze strmých stráních i u nás v parku,“ připomíná Tomáš Kořínek.

Do tajných koutů

Milovníky zbraní pak i letos potěší rozšířené prohlídky zámeckých zbrojnic a lákat budou také mimořádné prohlídky jinak nepřístupných prostor zámku, na které o Velikonocích nedošlo. Přesunuly se na 8. a 9. srpna. Loni v říjnu, kdy se uskutečnily poprvé, byl o ně zájem natolik velký, že se na všechny nedostalo.

V původním stavu

„Prohlídka vede do stříbrnice, provozních prostor, kuchyně, přípravny jídel, přes dlouhou chodbu do letohrádku a francouzské knihovny. Změnu mimořádných prohlídek plánujeme zase na říjen. Pozveme do druhého patra zámku, kde jsou dnes depozitáře. Tuto část už budeme mít upravenou tak, jak bychom si ji představovali v roce 2022, kdy tam bude běžná prohlídková trasa. Chceme dát lidem příležitost, aby tyto prostory viděli ještě v nezrestaurovaném stavu a pak mohli porovnat se stavem, až se prohlídková trasa otevře,“ vysvětluje kastelán.

Ožije i divadlo

S napětím pak v Opočně očekávali, jestli bude možné uspořádat červnová představení na nádvoří zámku. Zájem byl o ně velký už loni, na jedno takové představení přišlo 750 lidí. Letos nádvoří ožije divadlem od 10. do 14. června, na programu jsou představení Vysavač, Otevřené manželství, Dracula a Noc na Karlštejně. „Abychom splnili to, že tady nebude velká kumulace lidí, pořadatelé to nakonec vyřešili tak, že se představení uskuteční v jeden den dvakrát. Kromě Noci na Karlštejně. Jde o veliký muzikál s mnoha herci a nestihli by odehrát dvě představení takto za sebou,“ dodává Tomáš Kořínek.

Jak upozorňuje na závěr, kulturní kalendář akcí na zámku nebude ani letos ochuzen o hrané prohlídky.

Jste zváni na Kuks!



Příští týden otevírají všechny hrady a zámky, otevírá také Kuks. Od pondělka se opět můžete vydat na návštěvu impozantního barokního areálu hospitálu v Kuks, který založil hrabě František Antonín Špork na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků. Od 9 do 17 hodin budou otevřené všechny čtyři prohlídkové okruhy – základní okruh hospitálu, Šporkovská hrobka a dvě expozice Českého farmaceutického muzea o historii lékáren Kouzlo apatyky a historii výroby léků Z apatyky do fabriky. Na prohlídky expozic může vyrazit maximálně 19 návštěvníků a průvodce, lidé musí mít při nich zakryté dýchací cesty.