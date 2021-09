Komise asistenty umisťuje na střední školy různého typu podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého pobytu plánují uskutečnit. Přednost dostávají přihlášky škol z menších měst a z odborných škol, kde mají studenti méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími. „Optimismus asistentů, příval nových nápadů a jiný pohled na vzdělávání je pro mnoho škol inspirativní. Těší nás, že mnozí absolventi jsou se svými hostitelskými školami v kontaktu ještě mnoho let po skončení programu,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

V Královéhradeckém kraji bude jeden z Američanů (Robert Madison Graham) pomáhat s výukou anglického jazyka na jaroměřském Gymnáziu Jaroslava Žáka. Američané ve věku 21 až 29 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, k nám jezdí asistovat místním učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo více než 200. V tomto školním roce se ve spolupráci s českými kolegy zaměří na doučování studentů, kteří se dostali do skluzu vlivem dlouhé online výuky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.