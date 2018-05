S optimismem na Slováky: Lichotivý výsledek zůstává, jen soupeři se mění

Rychnovek-Zvole - Do hokejového mistrovství světa zasáhnou naši reprezentanti už za pár hodin. V den výročí Pražského povstání se od 20.15 hodin rozjede česko-slovenské derby. Páteční čtyři zápasy přinesly hodně branek i překvapení v podobě vítěze hostitelské země nad stříbrnými olympioniky ze sousedního Německa.

Před prvním zápasem našich barev vládne u většiny fanoušků optimismus, ale málokdo ho dává tak transparentně najevo jako Honza „Suchoš“ Suchánek z Rychnovka-Zvole na Jaroměřsku. Pod červenou střechou visí rozměrná česká vlajka, která prorokuje, že naše východní bratry večer přejedeme v poměru 6:1.

Evidentně se nejedná o nahodilý výkřik, protože vysušované barvy na české zástavě svědčí o tom, že má už leccos za sebou. „Historie té vlajky sahá až do roku 1996, kdy jela s naší partou na fotbalové Euro do Anglie. Byli jsme tam na tři zápasy,“ vrací se ve vzpomínkách Suchoš téměř o 22 let zpátky, kdy naši fotbalisté spanile projížděli evropským šampionátem až do finále. „Takže původně to je fotbalová vlajka. Ten výsledek 6:1 byl tehdy nadsázka právě před klíčovým zápasem s Itálií,“ odhaluje historii vlajky, která o čtyři roky později putovala na další fotbalové Euro do Holandska. „Tam jsme s ní všude chodili a měla velký ohlas.“

V nejbližších dnech ale bude vlajka v ryze hokejové permanenci. Lichotivý výsledek, který by si každý přál, na vlajce zůstává stále, mění se jen zkratky soupeřů. „Po hokeji ji sundám, odpářu slovenské SVK a paní tam přišije švédské SWE,“ ujišťuje, že doma stíhají reagovat i na zápas, který se hraje hned následující den - jako v neděli se Švédskem.

„Sousedi si z nás sice dělají srandu, ale nikdo to nepodpálil, barák stojí, tak je to dobrý,“ usmívá se Honza Suchánek, který věří, že by mohl český mančaft po šesti letech opět medailově uspět. „Jsou tam mladý kluci, tak doufám, že se budou chtít předvést v co nejlepším světle. Říkají, že chtějí medaili… Zlato je samozřejmě zlato, ale kdyby byl třeba bronz, tak to je taky super. Můžeme každopádně překvapit. Vše rozlouskne čtvrtfinálový oříšek,“ je si vědom síly soupeřů. „Kanada a USA jsou nabušené mančafty, i Švédové budou mít šanci na obhajobu.“

Kromě vlajky, kde se názvy soupeřů mění podle aktuálního kalendáře turnaje, mají u Suchánků ještě jednu novější. „Na ní je výsledek samozřejmě stejný 6:1, ale je tam jen jeden soupeř, který se nemění - a tím je Kanada. S tou ale tak často nehrajeme - tak jednou za dva roky,“ dodává Honza „Suchoš“ Suchánek, který by nejradši vlajku s kanadským soupeřem vyvěsil až za 14 dní před finálovým zápasem.

