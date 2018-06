S úsměvem a v dobových kostýmech "upalovali" z Police do Police

Police nad Metují - V dobových kostýmech a s úsměvem na rtech startovali z polického autobusového nádraží účastníci 9. ročníku Běhu z Police do Police.

Společenská akce vznikla před několika lety z recese.

„Kamarádka Jitka často jezdila do Police vlakem. Čtyři kilometry z nádraží pěšky do Police byly i nepříjemné. S úsměvem jde ale všechno líp. Proč si tedy na nádraží nezaběhnout? Jednou za rok, organizovaně, v oblečcích. Jet do Žďáru tunelem a v posledních letech se stát součástí i tradičního Svatojánského jarmarku. Letos byla zima, ale náladu to účastníkům vůbec nezkazilo,“ komentovala oblíbenou sobotní akci starostka Police nad Metují Ida Jenková a vzkázala poděkování všem, kteří jsou už tradičně součástí této veselé události. (řez)