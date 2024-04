Ve čtvrtek ráno 18. dubna je v areálu ZD Dolany poměrně klid. Se svítáním sice teplota klesla lehce pod nulu, ale vedoucí závodu ovocnářství ZD Dolany Kristýna Michálková věří, že čtvrteční mrazík žádné fatální škody v rozkvetlých sadech nenapáchal. „Důležité je mít stromy ve správné lokalitě. To si myslím že máme jednu z lepších - není to žádná mrazová kotlinka," podívala se z okna kanceláře na nedaleký kvetoucí sad. „Z ochlazení ale určitě strach máme. Stromy začaly kvést zhruba o tři týdny dříve, takže podle předpovědi na další dny, kdy se dají očekávat mínusové teploty, jsou ty obavy na místě," nepopírá ovocnářka, že dny, kdy meteorologové prorokují mrazivá rána, očekávají s obavou. A ty obavy zahrnují desítky hektarů. „Jabloně máme na 135 hektarech, hrušně zabírají asi 17 hektarů, švestky osm a třešně asi půl hektarů," prozrazuje, že jabloně, které jsou v květu právě teď, hrají jednoznačný prim.

Proti ranním mrazíkům existuje spousta možností ochrany, ale žádná není stoprocentní. „Nemáme moc šancí to ovlivnit. Parafínové svíce jsou sice výkonné, ale příliš nákladné," říká vedoucí ovocnářka, a její zástupce Václav Sorád jako příklad uvádí, že jedna svíce stojí kolem 280 korun bez DPH. „A to je ještě cena ve slevě," dodává s tím, že svíce vydrží hořet osm až deset hodin. „Na hektar jich je potřeba minimálně 150, ale i přes 250 - záleží, jak velký mráz očekáváte. Je to nákladné jak nákupem, tak i prací, kdy by se museli po sadech roznosit a podle očekávané teploty rozmístit do určitých vzdáleností od sebe." Byla by to investice jdoucí do milionů a s nejistým výsledkem.

Zdroj: Jiří Řezník

Pěstitelé z Dolan by se proto do boje s mrazivým počasím vydali jinou cestou - mají pod přístřeškem s technikou připravený přístroj, který by mohl část sadu od mrazivé pohromy ochránit. „Jedna z možností je přístroj, který produkuje mlhu, jež má zabránit úniku radiačního tepla které země vyzařuje," ukazuje Václav Sorád na vlek, kde stojí dvě nádrže naplněné roztokem vody a glycerinu, který se tryskami vžene do „hlavně děla", odkud vzduch vyfukuje mlhu. Ta funguje v podstatě jako poklička a drží teplejší vzduch u země. Tato možnost se dá ale použít jen za mírných mrazivých teplot a takřka úplného bezvětří.

Limitujícím faktorem pro tento druh ochrany je také skutečnost, že družstvo disponuje pouze jedním přístrojem, kterým se dá v potřebném čase ošetřit pouze necelá desetina plochy sadů. „Musíme si proto vybírat, kde bychom to použili. Zatím traktor ještě nevyjel, ale dnes už to bylo na hraně," říká Kristýna Michálková. Podle předpovědi tak čekají sadaře náročné noci, kdy budou hlídat teploty a podle jejich pohybu směrem k nule či pod ní se rozhodnou, zda PulsFog nasadí.

Dýmotvorný aplikátor Puls Fog. Drobné kapénky se tepelným zpracováním přetváří na plynné skupenství v podobě mlhy.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Místo, kde by se mlhovač nasadil, ovlivňuje několik faktorů. „Nejprve musíme vědět, kde ta teplota opravdu klesne nejvíce. Pak si určíme, kterou odrůdu budeme chtít ochránit. Rozhodli jsme se pro Galu, která je naší vlajkovou lodí a je to nejžádanější odrůda. Jelikož ten proces výroby mlhy je dost hlučný, tak v potaz bereme i lokalitu, abychom nerušili spící obyvatele," doplňuje ovocnářka, která pak v průběhu dne šla zkontrolovat stav jabloní v sadech. „Nejde ani tak o ten květ, jako spíše o poškození těch drobných plůdků těsně po odkvětu. Poznáme to tak, že když ho rozpůlíme a vidíme, že je semeník zelený, tak je to v pořádku. Zmrzlý by byl hnědý. Zatím se zdají být nepoškozené, ale je to předčasné hodnocení," je si vědoma Kristýna Michálková, že mrazivá rána ještě mohou potrápit.