Letošní duben byl údajně nejchladnějším dubnem za poslední desítky let a na pomalejším postupu jara se to projevuje právě ve zpožděném kvetení stromů.

Úchvatné obrazy na jaře nabízejí kvetoucí magnolie i sakury, okrasné třešně. Rozkvetlé stromy zosobňují křehkou nádheru, z které se můžeme kochat jen pár dní v roce. Je to nejkrásnější projev jara, který však rychle uplyne a proto stojí za to ho uchovat alespoň ve fotografii, tak jak to udělal fotograf Michal Fanta u novoměstské sokolovny.