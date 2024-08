Ranní rozcvička, jídlo do ešusu, noc na kovové palandě a třeba i trocha buzerace. I takovou podobu by jednou mohly mít zážitkové balíčky pro turisty, kteří by v opraveném Josefově našli jedinečnou vojenskou atmosféru a mohli si třeba na pár dní vyzkoušet život ve vojenském ležení od 18. až po 20. století.

Tímto směrem by budoucnost pevnosti mohla nasměrovat první výzva z programu obnovy a rozvoje pevnostních měst Josefov a Terezín. Desetiletý program poskytne až 1,2 mld. korun, tedy 120 milionů ročně. Částka se mezi obě pevnostní města rozdělí rovným dílem. A jaroměřská radnice už do rozjíždějícího vlaku naskočila prvními pracemi, které by v konečném výsledku měly unikátní městskou část oživit. „Nechceme vytvořit hezkou skořápku, která by byla prázdná," má jasno jaroměřský starosta Jan Borůvka.

Jsou tomu již více než tři dekády, kdy pevnostní město opustila v roce 1991 sovětská armáda. Redukující se čs. armáda, respektive Armáda ČR nebyla schopna uvolněné objekty využít a ty většinou chátraly. Po letech nápadů, slibů, ale i dílčích úspěchů byl před několika týdny naplno spuštěn program, který vznikl ve snaze zastavit chátrání pevnostních měst Josefov a Terezín. Je zaměřen na opravu a údržbu historických objektů a souvisejících venkovních ploch. „Nejde jen o to, aby se zachovala jejich mimořádná historická hodnota, ale také aby zrekonstruované objekty našly nové smysluplné využití," zaznělo z kabinetu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Začalo se pod střechou nemocnice a čtvercáků

A první práce v Josefově již začaly. „Aktuálně se provádí záchranné práce a rekonstrukce krovních částí konstrukcí jak na nemocnici tak i ve vedlejších kasárnách. Dále se připravuje projektová dokumentace na opravu komínů a střech. A také je potřeba mít vypracovaný master plan na dlouhodobější vizi," říká starosta, že opravou vojenské nemocnice a čtvercových kasáren revitalizace Josefova rozhodně nekončí, ale v podstatě teprve začíná.

„Sice se nyní zaměřujeme na ty dva hlavní největší objekty, které potřebujeme zachránit, ale to nám nicméně nebrání připravit si další dokumenty pro celkovou představu zasídlení Josefova. Zdůrazňuji, že nechceme mít z Josefova prázdnou hezkou skořápku, ale směřujeme k využití zdejších objektů," má jasnou představu starosta Jan Borůvka, který poodkryl i plán, kterému by měly dispozice a reálie Josefova vyhovovat.

Vojenská historie na vlastní kůži

Budoucnost Josefova připodobnil ke klasickému kruhovému diagramu, z něhož jedna významná výseč představuje turismus. „Jedna z těch částí je turistický ruch, který by se měl výrazněji promítnout do tváře Josefova. Jde nám o to přilákat sem vícedenní turisty, kteří by tu i přespali. Proto musíme být schopni návštěvníky ubytovat, nakrmit a poskytnout jim dostatečně atraktivní zážitkový pobyt. To jde ruku v ruce s hospůdkami, kavárničkami, obchůdky… Vidím v tom veliký potenciál," věří starosta, že když jsou lidé ochotni utrácet za zážitky jiného charakteru, tak pobyty s programem z vojenského prostředí si svou cílovou skupinu také najde.

„Vojenskou službu tu v minulosti absolvovaly tisíce vojáků, kteří dnes žijí po celé republice. A třeba možnost vrátit se na chvíli zpátky, rodině ukázat kde sloužil, třeba se i vyspat na vojenské palandě…" pokračuje v líčení uniformované budoucnosti Josefova. „Jedna z mých vizí je ve spolupráci města se spolkaři vytvořit interaktivní zážitkové pobyty s programem z vojenského prostředí, zasazených do různého období dějin od 18. až po 20 století."

V úspěšnou vizi atraktivního Josefova doufají i místní podnikatelé. Jiřina Kocichová provozuje vinotéku, kde kromě pochutin či medovin má pestrou nabídku turistických suvenýrů. Sama si ale není jistá, jestli se plánovaných zlatých časů v krámku téměř v centru pevnosti dočká. „Každopádně bychom byli strašně rádi, kdyby to takhle dobře dopadlo a kdyby to bylo co nejdřív. Deset let je dlouhá doba a může nastat situace, že mnoho podnikatelů bude muset skončit, protože to neustojí. Ta kupní síla tu příliš velká není."

Jedinou cestou k záchraně je vícezdrojové financování

Charakter a rozsah potřebných oprav a údržby je natolik velký, že překračuje finanční, plánovací a realizační možnosti nejen obou měst, ale i dotčených krajů. Základní parametry programu vláda schválila v polovině února, už koncem května byl celý program připraven a schválila ho vláda. K financování oprav některých objektů budou využity také prostředky z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. „Těší mě, že zde obě pevnostní města zůstanou i pro následující generace a najdou nové a smysluplné uplatnění. Vícezdrojové financování je podle mě jedinou cestou, jak obě pevnosti zachránit,“ doplnil Ivan Bartoš.

Cílem programu je zejména zastavení devastace obou pevnostních měst a nalezení směrů pro jejich další rozvoj a nové využití. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných výdajů projektu, přičemž do 30 % vlastních zdrojů žadatele o dotaci lze započítat finance z rozpočtů žadatele i kraje.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou podle toho zvoleného podprogramu města Terezín nebo Jaroměř, jejich příspěvkové organizace, příslušný kraj, tedy Ústecký pro Terezín a Královéhradecký pro Josefov, a příspěvkové organizace daného kraje.

Žádosti v rámci prvních výzev je možné podávat od 1. srpna do konce letošního roku.