Šance pro Josefov a Terezín. Unikátní památky pomohou zachránit tři miliardy

/FOTO, VIDEO/ Až tři miliardy korun od státu mají zachránit nejvíce ohrožené objekty v Josefově na Náchodsku a Terezíně na Litoměřicku. Nutné sanační práce by měly v příštích pěti letech zastavit další destrukci šestice kulturních památek v havarijním stavu. V Josefově se to týká Čtvercových kasáren a tamní Vojenské nemocnice. V Terezíně jsou to Žižkova kasárna, Zbrojnice, Proviantní sklad a Vojenská nemocnice,

Zdravotnická pýcha monarchie v Josefově čeká na využití. Nyní se tam točí filmy | Video: Jirka Řezník