Přestože Santa Claus během adventu prostřednictvím reklam a amerických filmů vnucuje dětem představu, že právě on je hlavní personou Vánoc, která nosí vánoční dárky komínem, tak na usedlosti někdejšího zahradnictví v Josefově mají jasno, kdo je tím pravým dárkonošem v českých luzích a hájích. Zatímco Ježíšek si u manželů Bauerových mohl otevřít svoji nebeskou kancelář, která je připravena přijmout vánoční přání, tak vděčný reklamní figurant, který je na rozdíl od Ježíška teple oblečen a díky červené a bílé už z dálky dobře vidět, stráví adventní čas za mřížemi.

Bedýnka ze světlého dřeva má na dvou pantech připevněná vrátka s pletivem. Za nimi sedí nebo stojí dobře známé červenobílé postavičky. „Jsou zde vězněni Santa Clausové, aby neotravovali české děti a neblbli jim hlavy," říká Roman Bedřich Bauer s řečnickou otázkou na rtech: „Protože my máme koho? Přeci Ježíška," má jasno, kdo bude 24. prosince nadělovat pod stromeček v českých domácnostech.

Na bedýnce proměněné ve vězení stojí ještě dva aresty. „První byli uvězněni tihle malincí," ukazuje na žlutou klícku, v níž je půltucet santaclausíků, jejichž původním posláním bylo být ozdobou na vánočním stromečku. „Potom to byl tenhle," míří prstem na stříbrně nastříkanou klec, která vypadá bytelně i když je vyrobena jen ze špejlí a kartonu. „A pak dlouho nic. Ale loni se mi dostalo do rukou docela dost Santa Clausů, tak jsme se rozhodli, že je uvězníme v pořádné kleci. A teď k nim přidáme právě i ty staré, aby byli kluci pohromadě pěkně v jedné cele. Dali jsme jim sem alespoň pumpu, aby se cítili jako doma," ukazuje na model stojanu benzinové stanice z legendární Route 66 vedoucí v minulém století napříč USA, kde jsou Santové doma.

Ke svým kolegům za pletivo putoval jako první ze své stříbrné samotky americký dárkonoš, který je u Bauerů nejdéle. „To je ten první, co byl na houpacím křesle," vyjmul vousáče Bedřich Bauer během chvilky zpoza špejlových mříží, pročísnul mu dlaní vousy a šoupnul ho k ostatním. Jak sám přiznal, tak v době kdy provozoval obchod s hračkami, tak nebyl k Santa Clausům až tak nekompromisní. „Když jsem po revoluci začal obchodovat, tak jsme je prodávali. Taky jsme byli tak zblblí. Měli jsme dokonce velkého Santu Clause postaveného v obchodě - ale pak jsme dostali rozum, protože opravdu Santa Claus u nás nemá co dělat," má jasno principál loutkového divadla, který už několik let u adventně osvíceného domu otevírá Ježíškovu kancelář, vedle které stojí betlém v životní velikosti.

Jako poslední opustili stísněnou žlutou klícku ti nejmenší. „Tady to budou mít lepší. Vězení mají letos úplně nové, aby nevylezli," vyrovnal je do první řady, před jejich větší soukmenovce a šel se věnovat návštěvníkům, kteří přišli napsat dopis Ježíškovi.