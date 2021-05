"Žádné informace zatím ještě nemáme. Těším se hlavně na kamarády, na výpravy a hry. A taky na tábor," svěřila se Marie, která chodí do skautského oddílu už pátým rokem.

Schůzky na dálku před počítačem ji už ani trochu nebaví. "Radši bych šla ven se všemi. Na schůzkách se jenom povídá. Jsem ráda, že se tak nějak soustředím u školy a ještě sedět hodinu u skauta," říká otevřeně.

Návratu do normálu se už děti nemohou dočkat. "Naposledy to bylo jiné, všichni jsme se sešli na hradišti a odtamtud jsme se rozeběhli hrát hru. Pak jsme se zase sešli a vrátili se společně ke klubovně, i když se to vlastně ještě nesmělo. Hru jsme vlastně ani moc nehráli, pořád jsme si jenom povídali," dodává Marie.

Obnovit činnost mohou skautské družiny a oddíly prozatím jen v sedmi krajích, Královéhradecký je jedním z nich. Poprvé se za dodržení vládou přísně stanovených podmínek mohli skauti sejít minulý týden v úterý.

"S některými z vedoucích středisek a oddílů jsem mluvil telefonicky, jsou připraveni opět začít s výchovnou činností v oddílech. Vedoucí a hlavně mladší členové se na to po nucené pauze velmi těší. Většina však raději volí uvážené kroky. Vše záleží tedy na rozhodnutí konkrétního střediska i vedení jednotlivých oddílů," sdělil Deníku předseda Krajské rady Junáka Michal Bureš.

Některé oddíly se už sešly, jiné zahájení kontaktní činnosti zvažují v následujících dnech. Na schůzky v klubovnách musí skauti zatím zapomenout. Setkávat se mohou venku ve skupinách maximálně dvaceti osob. A s platným negativním testem na covid.

Aby podpořila znovuobnovení činnosti družin a oddílů v královéhradeckém regionu připravila krajská rada pro vůdce víkendová motivační setkání. "Pokud nám to aktuální omezení umožní, proběhne jeden víkend v červnu a jeden v září. Program koncipujeme tak, aby si v něm každý našel to svoje: Bude to čas strávený vzájemnou výměnou zkušeností, přednáškami, diskuzemi, ale i společným sportem a prožitkovými aktivitami. I vedoucí našich mladších členů si totiž zaslouží vypnout a užít si program nachystaný někým jiným," vysvětlil Michal Bureš.

Přestože se najdou i opatrnější rodiče, většina dětí, které navštěvovaly skautské družiny a oddíly před pandemií, se stejně jako Marie z hradecké Jedničky na návrat k plnohodnotné činnosti těší.

"Je to hodně individuální. Každopádně máme velkou radost, že členská základna skautů v našem kraji, i přes velmi obtížné podmínky posledního roku, narostla. Možná si rodiče i dětí více uvědomili, jak je pro ně skauting důležitý," zamýšlí se předseda krajské rady.

Podle Michala Bureše se najdou i rodiče, kteří s testováním dětí nesouhlasí, vedoucím středisek a oddílů však vzhledem k nastaveným podmínkám nezbývá, než čestné prohlášení o negativním testu vyžadovat. Samotné děti se toho, že by se na skautské schůzce nakazily, nebojí. "To je nám úplně jedno, aspoň u kamarádů, o kterých vím," uzavírá třináctiletá Marie.

"Pevně věřím, že se vše v brzké době vrátí k normálu a že v létě skautské tábory opět tisícům dětí z našeho kraje probarví prázdniny," dodává předseda krajské rady.