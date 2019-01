Broumov – Kdyby se Miloš Zeman zhostil prezidentské funkce špatně, vedoucího Městské knihovny v Broumově Jan Meiera by překvapil. Váží si ho totiž. Zemana potkal osobně třikrát a vždy z něj měl dobrý pocit. Nechoval se arogantně, ba naopak. Dalo se s ním příjemně mluvit.

Jan Meier se s Milošem Zemanem setkal několikrát. | Foto: archiv

„Prvně jsem se s ním setkal, když přijel jako předseda sociální demokracie na jednání se členy broumovského zastupitelstva. Chvíli jsme si pak spolu povídali na chodbě i o jiných věcech, zejména o jeho slavném článku Prognostika a přestavba. Podruhé jsme spolu seděli u stolu v zákulisí jeho besedy a kápli jsme si trochu do noty. Ptal jsem se ho na věci kolem sociální demokracie i jeho samotného a viděl jsem od něho zájem a empatii," vypráví Jan Meier.

Naposledy se s Milošem Zemanem potkal, když připravoval anketu s osobnostmi na téma„Když se řekne knihovna…" pro časopis Čtenář.

Snídani měl bohatýrskou

„Miloš Zeman byl tehdy na turné a přenocoval v Broumově v hotelu. Poslal jsem tam lístek, jestli mohu přijít, ráno jsem se dostavil, ale nevěděl jsem, jestli mě příjme. Chvíli jsem musel počkat než prolistoval noviny, pak mě pozval k jeho stolu s opravdu bohatýrskou snídaní a když jsme se začali bavit o knihovnách a o knížkách, dostali jsme se náhle do úplně jiného světa a bylo z toho krásné a dlouhé popovídání. Teprve na odchodu jsem zjistil, že u dveří jídelny zatím přešlapuje objednaná delegace," vzpomíná Jan Meier.

Miloš Zeman mu tehdy při rozhovoru řekl: „Myslím, že by nikdo v životě neměl knihovnu minout, nikdo by se neměl domnívat, že v jeho vlastní knihovně je dostatek titulů, které mu stačí k tomu, aby byl opravdu poučený. Naopak by bylo dobré, aby se u nás veřejné knihovny rozšiřovaly a byly chápány jako jedna z nejdůležitějších součástí národní kultury. Národní kultura totiž není jenom vrchol ledovce, to zdaleka není jenom Národní divadlo nebo třeba Česká filharmonie. To je především kořen, který daleko víc vyrůstá z knihy, než z televizní obrazovky."

Miloše Zemana si váží už od léta roku 1989, kdy Zeman napsal do Technického magazínu článek, neobyčejně fundovaně a otevřeně rozebírající tehdejší poměry a konstatující jejich neudržitelnost. „Tenkrát to byla bomba, na kterou vzpomene už málokdo a Zeman to tehdy od komunistů schytal. Později v dobách slávy Občanského fóra mi byl svými vystoupeními docela protivný. Dobrý dojem mi později vrátilo právě až několik osobních setkání i rozhovor, který jsem s ním vedl," vysvětluje Meier.

Připomíná, že Zeman je jeden z mála současných politiků, který byl v roce 1989 na Národní třídě a od tehdejší policie dostal „naloženo na hřbet".

„Žurnalistická štvanice v časech jeho premiérování vůči němu byla podlá a doufám, že se nebude opakovat," dodává Jan Meier.