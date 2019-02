Náchod - Co si o stavu jednání o prodeji lázní myslí náchodský radní a předseda komise města pro lázně a cestovní ruch Aleš Cabicar?

Aleš Cabicar. | Foto: Archiv

Město mělo dostat další nabídku na koupi lázeňského trojúhelníku. S vlastníky lázní by mohlo vytvořit obchodní společnost. Mohl by takový model fungovat? Má nějaká úskalí?

Vše je na opět na bodu 0. Jednání je ve stavu „dohodli jsme se, že se pokusíme dohodnout". Co se týká oné akciové společnosti, velmi složitě si to dokážu představit, a to ještě nemáme ani ekonomické parametry, na základě kterých bychom se mohli posouvat dopředu. Napadá mne paralela. V nedávné době se prodával pivovar, hlavním argumentem byla ztrátovost a neschopnost města jako majitele reagovat pružně na potřeby trhu. A v lázeňství to bude jistě ještě složitější. Tudíž si nemyslím, že je správné a efektivní vytvářet z městských peněz něco, o čem mám jednoznačné pochyby, že bude moci obstát.

Majitele zredukovali pouze nabídku do objemu, kdy chtějí nabídnout areál bývalých lázeňských provozů, nicméně vrty IDA I, II, III včetně pozemků, na kterých jsou umístěny a areál stáčírny, by si nechali pro své potřeby. Tak zní poslední verze.

Údajně ještě nikdo neřekl, jaká by byla pro město cena a jaký by mělo ve společnosti podíl. Jakou cenu si umíte představit?

Cena nepadla, a právě proto vyzvu majitele, aby předložili jednoznačně formulovanou nabídku včetně požadované ceny tak, aby mohla být standardním procesem v městských orgánech projednána. Bez tohoto kroku je to pouze vše „mnoho povyku pro nic".

Já sám nebudu říkat žádnou cenu a ani o ni nemám představu, já městu Náchod nic nenabízím. Ale jednoznačně platí, že pro nás je akceptovatelná cena, která bude reflektovat současný technický stav budov, charakter pozemků. Mluvím o záplavové oblasti atd. My se nesnažíme koupit funkční vzkvétající lázeňský areál.

Je třeba nějaké riziko v tom, že stáčírna by byla zvlášť, neboť ji chtějí majitelé provozovat sólo?

Majitelé oznámili, že mají v úmyslu zprovoznit stáčírnu svými silami. Potencionální riziko může být v každém případě, a to je možné problematické vodohospodářství v případném znovuzprovozněném lázeňském komplexu.

Zaznělo někde, že by chtěli provoz ve stáčírně obnovit letos?

Neřeším, jestli letos nebo za příštích 10 let, dnes je to záležitost majitelů. Pouze jim a městu Náchod přeji, aby to bylo co nejdříve. My to nemůžeme ovlivnit.