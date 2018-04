Sehnat zaměstnance je pro firmy stále náročnější

Náchodsko - Rekordně nízká nezaměstnanost, kterou se nyní republika pyšní, by teoreticky ještě mohla klesnout. Potvrzuje to pohled na nabídku volných pracovních míst, kterých jen na Náchodsku ÚP nabízel ke včerejšímu dni 685. Firmy složitě hledají nové zaměstnance do výroby, chybí ale i kvalifikované profese.

Na Náchodsku je podle průzkumu Deníku akutní nedostatek zejména strojírenských dělníků, kuchařů, učitelů, prodavačů a řidičů. S rozbíhající se turistickou sezonou je velká poptávka po číšnících a servírkách. Například z okolí Adršpašsko – teplických skal poptávají personál „na plac“ snad všechny hotely, restaurace a bistra, které v okolí pískovcového města jsou. Pracovní síly chybí také v zemědělství. Sehnat ošetřovatele skotu nebo dojičku je podle slov Otakara Truněčka z Nahořan náročné. „Lidi opravdu nejsou,“ potvrzuje vedoucí živočišné výroby společnosti Nahořanská. Na dojírnu, kde jsou ženy, tak tam se někoho podaří sehnat, ale na traktor do živočišné výroby to už je velice těžký,“ přiznává Otakar Truněček, že obsadit pozice na chlapskou práci není lehké. „Hodně mužů z okolí stahuje automobilka v Kvasinách. Navíc práce v zemědělství má snad všechny nevýhody, které mohou existovat – brzké vstávání, práce o sobotách, nedělích i ve svátek a navíc to není ani nějak mimořádně zaplacené,“ je si vědom Truněček. A má pravdu – zatímco nabídka mzdy ošetřovatelé skotu, koz a ovcí, kterého čeká manuální práce v horším pracovním prostředí, začíná na 13 500 Kč/měsíc, tak baristovi, který by se v kavárně věnoval přípravě kávy pro hosty, nabízí zaměstnavatel plat začínající na 30 tisících.

