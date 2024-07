Ten se u říčky Olešenky, poblíž obce Rzy u Nového Hrádku a Olešnice v Orlických horách, koná tradičně na přelomu července a srpna a ekologové z Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř píší jeho 35. kapitolu.

Na Olešence vítají každého člověka se zájmem o přírodu a životní prostředí, to znamená i nováčky, kteří se skupinou JARO dosud neměli nic společného. S rodiči mohou přijet i děti. „V letošním roce na dobrovolné sekání orchidejových luk přijelo více než čtyřicet účastníků. Díky tomu nám jde práce krásně od ruky, počasí je dobré, protože zatím není vedro. Za vlhka se dobře seče, a je to velmi příjemná práce, lidé si to užívají, tak z toho máme radost," zastavil se na chvíli v kosení organizátor akce David Číp z ČSOP JARO Jaroměř a pohledem přejel z velké části pokosenou louku. „Jsou tu sekáči, kteří sem jezdí pětadvacet let, zároveň přichází nováčci. Jsou tu i malí kluci, kteří se učí sekat právě pod dohledem zkušených sekáčů,“ dodal ke skladbě účastníků.

Dobrovolníci se schází na loukách u Olešenky, které společně mozaikovitě pokosí a poklidí, popovídají si nejen o místní přírodě, udělají si výlety po okolí, čeká je i spousta zábavy a zpěvu u večerních táboráků. „Spí se ve vlastních stanech nebo pod širákem na louce. Jídlo je z polní kuchyně a další potraviny jsou zdarma, respektive za vykonanou práci," dodává s úsměvem.

Místní kolorit i záchrana živočichů

Muži a ženy kosí na mokřadních loukách, kde kromě některých druhů orchidejí rostou i masožravé rosnatky. Z orchidejí to je například prstnatec májový, vemeník dvoulistý, na jedné louce roste hlavinka horská. Je tu spousta bledulí, úpolíny, i například kosatce sibiřské. „Nejde však jen o rostliny. Žije tady celá řada bezobratlých živočichů, třeba vzácnější motýli modrásci, kteří jsou chráněni po celé Evropské unii, protože se nikde ve větším množství nevyskytují," připomíná David Číp druhovou rozmanitost krajiny. „Místní obyvatelé nám většinou fandí, už to berou jako takový místní kolorit, že tu na přelomu července a srpna chodí sekáči s kosami a dotváří prostředí horské krajiny. Většinou nám drží palce a jsou rádi, že nás tady mají,“ dodává.

Šetrné ruční kosení má i jiný přínos. „Zachraňujeme i zvířata, která jsou vázaná na toto prostředí, jsou to nejen motýli, ale i obojživelníci a plazi. Po mnoha letech naší práce se ukazuje, že jsou louky hezčí a že to vše funguje lépe a lépe. Snažíme se sekat mozaikovitým způsobem - na jaře se posekala jen některá místa a teď zase jiná. Díky tomu se má hmyz možnost vyvíjet správným způsobem,“ vysvětlil David Číp.

Právě díky mozaikovitému způsobu sečení je například vidět, že na jaře posečená agresivní rostlina vlčí bob/ lupina nestačila vykvést a vytvořit další semena jako lupina na sousedním neposečeném pozemku. „Lupina sice vypadá krásně, ale velmi agresivně se šíří, protože produkuje velké množství semen, která snadno zaklíčí. Za pár let kromě ní na zaplevelené louce nic jiného neroste," dodává David Číp, že lupina pak z louky vytlačí ostatní zde rostoucí druhy. A to je jen jeden z mnoha úkolů, kterým chtějí dobrovolníci kosením zamezit.