V loňském roce investoval Královéhradecký kraj do oprav silnic druhé a třetí třídy a mostů více, než 1,2 miliardy korun. A i když letos hejtmanství počítá s tím, že díky fondům, kdy z vlastní kapsy dá cirka 40 milionů, půjde přes krajskou kasu na opravy přes 900 milionů korun, tak i s dalšími investicemi má putovat do krajských silnic takřka 5 miliard korun.

„Po letech malého půstu má nyní náš kraj a jeho silnice před sebou šťastnější léta,“ nechal se slyšet hejtman Martin Červíček poté, co oznámil, že letos do oprav krajských silnic poputuje z krajské kasy 917 milionů korun. Tím však jeho výčet neskončil a šťastnějšími roky rozuměl, že se domluvil s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které má v plánu letos „nasypat“ do silnic v kraji takřka 4 miliardy korun.

„Je to zatím jen plán ŘSD, ale doufám, že se brzy stane realitou. Letos by dle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla měly začít stavby obchvatů Doudleb za 90 milionů korun, Nové Paky za 450 milionů a Jaroměře za 460 milionů korun,“ dodal hejtman Červíček. Právě nad posledním jmenovaným obchvatem však stále visí otazník. Tahanice o pozemek, který ŘSD potřebuje na sjezd z dálnice D11 u Jaroměře, totiž neberou konce. Po několika soudních jednáních kolem 1000 metrů čtverečných plochy, které vlastní místopředseda Vrchního soudu v Praze František Kučera, zrušil v březnu Krajský úřad Královéhradeckého kraje na dotyčnou plochu stavební povolení. Úřad povolení zrušil na základě procesní chyby jaroměřského stavebního úřadu, který neoznámil účastníkům řízení přes úřední desku doplnění spisu.

„Celý proces stavebního řízení se tak musí opakovat a následně bude vydáno nové stavební povolení. Předpokládáme, že nové řízení včetně vydání stavebního povolení by mělo trvat přibližně 4 měsíce,“ uvedl tehdy k celé situaci mluvčí ŘSD Jan Studecký a dodal, že ŘSD stále věří, že tato procesní chyba nikterak neovlivní otevření autostrády z Hradce Králové do Jaroměře, které je naplánováno na 17. prosince letošního roku. V zahájení stavby doufá i Martin Červíček: „V příštích dnech se chci sejít s panem doktorem Kučerou a chci se stát jakýmsi mediátorem. A doufám, že se spory urovnají a obchvat Jaroměře, který v případě D11 považuji za klíčový, konečně skončí.“

Co se týče staveb z krajské kapsy, tak k nejvýznamnějším z nich, které se letos zahájí, patří rekonstrukce 3 kilometrového úsek od Chlumu přes Velký Vřešťov po Mostek či druhá etapa rekonstrukce silnice mezi Jaroměří a Novým Městem nad Metují. „Kromě těchto úseků představuje letošní krajská investice výstavbu 50 kilometrů silnic a 6 mostů. Vedle celkových rekonstrukcí budeme opět provádět i souvislé opravy, takže objem prostředků určených do dopravní infrastruktury bude ještě vyšší,“ informoval radní zodpovědný za dopravu a krajský majetek Václav Řehoř.