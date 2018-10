Senátor Martin Červíček: „Oslavy končí, práce začíná.“

Náchodsko – Sobotní zvolení do Senátu PČR bylo pro Martina Červíčka (ODS) podle jeho slov důvodem k oslavě, ale i velkým závazkem. „Dnes oslavuji, ale od zítřka začíná práce na tom, co jsem slíbil,“ poděkoval na sociální síti.

Martin Červíček.Foto: archiv

Co si kladete za cíl v Senátu zastávat a prosazovat?

Senátor má v první řadě zastupovat region a hájit zájmy všech lidí, kteří v něm žijí. Už v kampani jsem říkal, že se budu snažit o regionální věci především v oblasti dopravy. Za nesmírně důležitý považují regionální rozvoj železnice, je potřeba dokončit úvahy o modernizaci železniční trati Hradec Králové – Trutnov, která má mít i vyústění k tzv. Vysokovské spojce.

Člověk v Senátu má v dobrém slova smyslu lobbovat nejen za dostavbu dálnice D11, ale i obchvatů, které jsou v našem regionu naplánované. V první řadě chci prosazovat opatření nebo změny, které povedou třeba k systémovému financování oprav krajských silnic. Jsou to věci, které jsou každodenními problémy a měly by je řešit lidé, kteří tu zkušenost mají a měli by v legislativním procesu docílit toho, aby se tu nevytvářeli nesmyslné návrhy řešení.

Co očekáváte, že vám post senátora dá a co naopak vezme?

V první řadě mi Senát přinese další zkušenost a jak jsem říkal již několikrát možnost ovlivnit některé problémy, které v regionu máme. Myslím, že je tu velký prostor ke změnám v bezpečnostním prostředí – nejenom legislativně, ale organizačně.

Určitě mi Senát sebere další volný čas, to je nepochybné. Na druhou stranu jsem to v kandidatuře zvažoval, a bral případné senátorství se svou prací v regionu jako velmi dobrou synergii, díky které můžu některé věci daleko lépe prosadit.

Jste motorkář – oslavíte svůj senátní triumf na svém Triumphu nějakou spanilou jízdou v tomto krásném babím létě?

Zazimovanou motorku ještě nemám, ale zrovna dneska ráno jsem nad tím přemýšlel, že bych se ještě rád letos projel. Mám ale obrovský dluh vůči rodině, takže se ani neodvážím… Uvidíme, jestli mi počasí bude přát v dalších dnech