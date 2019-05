"Službu by mohli využívat občané starší 65 let nebo osoby starší 18 let, které jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P a mají trvalý pobyt na území města Náchoda. Provozována bude na území města Náchoda včetně jeho příměstských částí. Tato místa budou rozdělena do dvou zón," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

V zóně I by byl Náchod, dále Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí a Lipí u Náchoda. Lidé by za jízdu v jednom směru zaplatili 25 korun. Do zóny II by patřila nejen Jizbice, ale i Dobrošov a Pavlišov. Cestující by jedna cesta vyšla na 30 korun.

Taxi bude k dispozici každý pracovní den v době od 7:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 22:00, v neděli od 8:00 do 17:00 hodin, a ve dnech státního svátku a pracovního volna od 8:00 do 17:00 hodin.

"Registrace osob, které budou smět "Senior taxi" využívat, se uskuteční od 1. do 22. července v budově městského úřadu v Zámecké ulici, a to na odboru sociálních věcí, kde obdrží průkaz pro využití senior taxi," sdělila mluvčí radnice.

Podle vedení města bude služba poskytována za podmínky, že úhrn všech měsíčních úhrad, které město zaplatí provozovateli za uskutečněné jízdy, nepřesáhne částku 1 mil. Kč za rok.

Zájemci, kteří by chtěli Senior taxi v Náchodě provozovat, mohou podávat nabídky do pondělí 23. května do 10 hodin.

„Předpokládáme zavedení služby Senior taxi pro občany Náchoda od 1. srpna 2019,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Věříme, že tímto vstřícným krokem usnadníme našim starším a hendikepovaným občanům život, a to nejen možností navštívit pohodlně úřady a vyřídit si své záležitosti, ale i zajet za kulturou nebo setkat se s přáteli.“