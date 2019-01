Hronov – V původní budově Domova odpočinku ve stáří Justynka, který je v provozu již patnáct let, došlo v závěru ruko na výměnu oken. Stará, dřevěné okna, která již začala podléhat hnilobě a nebylo je již možné utěsnit a tím pádem vznikaly velké tepelné ztráty, byla vyměněna za nová – plastová, šestikomorová s trojsklem.

Do budovy Justynky již ubytovaným seniorům na pokoje okny nefouká. | Foto: Jiří Mach

Na budově bylo vyměněno 71 oken a troje balkónové dveře a to v rekordním termínu čtrnácti dnů. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu, ale všichni obyvatelé to brali statečně a při stavebních pracích na jejich pokojích se scházeli ve společenské místnosti, kde se zabavili hraním her a čas si krátili zpěvem.



V těchto mrazivých dnech s úsměvem vzpomínají na čilý stavební ruch a pochvalují si, jak mají teď v pokojích teplíčko a nikde jim již neprotahuje a nemusejí shánět hadry a utěsňovat škvíry u zkroucených rámů, kde bylo i přes zavřené okno v některých místech vidět ven.



Od všech obyvatel původní budovy je nyní slyšet jen samá chvála na vedení a celý personál, že jim nové okna zajistili a při výměně se o ně pečlivě starali. (Jiří Mach)