Senioři zápolili v Člověče, nezlob se s broumovskou fotbalovou juniorkou

Broumov - Minulý týden ve čtvrtek se v domově pro seniory díky mladým broumovským fotbalistům uskutečnil turnaj v „Člověče, nezlob se“. Zájem byl veliký jak ze strany devíti mladých fotbalistů, tak ze strany obyvatel domova pro senior - těch se do klání zapojilo cedlkem 18.

Turnaj odstartovala ředitelka Eva Kašparová a trenéři Aleš Freiwald a René Herzán. Chlapci převlečení do fotbalových dresů nejprve předali účastníkům předem připravené kresby na fotbalové téma.

Prvotní rozpaky chlapců se brzy rozplynuly a s milou bezprostředností se pustili do hraní. Při hře se zapojili nejen jako soupeři, ale pomáhali našim seniorům při hře samotné. Do hry byli vtaženi i rodinní příslušníci našich obyvatel, kteří přišli na návštěvu. „Už dvacet let jsme si spolu člověče nezahráli,“ konstatuje jeden z příbuzných. Úsměvy obyvatel i chlapců byly v turnaji společnou výhrou.



"S trenérským týmem broumovské starší přípravky se snažíme naše svěřence vést nejen k tomu, aby se naučili hrát co nejlépe fotbal, ale abychom na ně působili i v mimosportovní oblasti. Že například není samozřejmé, že mají na trénink či zápas připravené a posečené hřiště, vyprané dresy a ostatní věci kolem sebe, že prostě nežijí ve vzduchoprázdnu. Proto jsme rádi přijali nabídku paní ředitelky Kašparové a domluvili se na spolupráci týmu s broumovským Centrem Naděje. Vítězi se stali všichni, klukům se ani nechtělo končit, ale čekal nás ještě fotbalový trénink, a tak jsme se museli rozloučit. A všichni už se těšíme na další návštěvu a vymýšlíme, čím obyvatele Domova potěšíme a překvapíme při naší další návštěvě," ohlédl se za setkáním Aleš Freiwald.



"Tak trochu symbolické bylo, když jsem v závěru identifikoval manželku obrovské legendy broumovského fotbalu Miloslava Posejpala paní Posejpalovou. Bylo to hodně emotivní setkání, které mělo obrovský smysl," doplnil trenér mladých fotbalistů René Herzán.



Domov pro seniory dlouhodobě spolupracuje i s jinými spřátelenými skupinami. Navázal úzkou spolupráci se studenty z Gymnázia Broumov, se školami v Olivětíně a v Kladské ulici. Nelze opomenout spolupráci s dětmi pod vedením paní Zbořilové z Ulity Broumov, ale i s ženami z Klubu seniorů. Nepravidelně dochází také dobrovolníci.



"Vítáme každou spolupráci jak organizovaných skupin, tak jednotlivců! Je úžasné sledovat, jak si obě generace od sebe vzdálené i 80 let rozumí. Každá návštěva dětí udělá našim seniorům obrovskou radost. Myslím, že i budoucím mladým fotbalovým posilám takováto setkání přinesou nová poznání a zkušenosti do dalšího života. Našim obyvatelům se zase naopak šedé dny v přítomnosti dětí rozsvítí.



Děkujeme trenérům za nápad a nabídku další spolupráce,“ pochvalovala si mezigenerační setkání ředitelka domova Eva Kašparová. Jana Kovaříková