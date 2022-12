Inspektoři se zaměřili na provozovny, na která směřovala podání od samotných spotřebitelů v Trutnově, Svobodě nad Úpou, Jaroměři, Borohrádku, Rokytnici v Orlických horách, Poličce a ve Svitavách. Ve 2 kontrolních dnech provedli inspektoři za účasti přizvaných osob mladších 18 let 11 kontrol. Figuranti byli ve věku 16 let.

"Celkem v 6 případech, bez ověření věku a bez doprovodu osoby starší 18 let, byly figurantům prodány alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo elektronické cigarety. V 5 případech byl prodán alkohol osobě mladší 18 let, v 1 případě byly prodány cigarety a ve 3 případech byla prodána elektronická cigareta. V 3 provozovnách bylo zjištěno několik porušení současně. To znamená, že došlo k prodeji alkoholického nápoje i cigaret popř. elektronických cigaret zároveň. Dále byl v 1 provozovně zjištěn nedostatek v neinformování o zákazu prodeje cigaret a alkoholických nápojů," uvedl Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce.

„Zjištění, která ve výše uvedených 6 případech nasvědčují porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, budou s kontrolovanými subjekty řešena ve správním řízení a zjištěný prodej cigaret bude postoupen k řešení obcím v přenesené působnosti. Za porušení zákona hrozí pokuta až 1 milion korun. Vzhledem k vysokému procentu zjištění, množství podaných stížností a závažnosti porušení, budou kontroly s tímto zaměřením probíhat namátkově i nadále,“ řekl k mimořádné kontrolní akci ředitel Inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. František Švihlík.