Šestice umělců zamíří do broumovského kláštera. Chystá se Sympozium ilustrace

Tři čeští ilustrátoři a tři zahraniční hosté z různých koutů Evropy se představí na šestém ročníku Sympozia ilustrace. To se uskuteční od 6. do 21. dubna v broumovském klášteře a nabídne bohatý program i pro veřejnost, a to například promítání nejnovějších animovaných filmů, besedy, rozhovory či dílny pro děti.

Již po šesté se Galerie Dům v zahradě broumovského kláštera promění ve sdílený umělecký ateliér a na dva týdny se stane útočištěm šestice ilustrátorů. | Foto: Ilustrace: Barbora Kmecová