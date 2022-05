„Už se školy hodně poptávají, jestli možnost ubytování u nás je. Máme už nějaké termíny zarezervované, ale nedokážu říct, jestli se dostaneme na úroveň roku 2019,“ říká a doplňuje, že školní výlet se zdrží maximálně dvě noci, ale ve většině případu jen jednu. „Jednodenní pobyty jsou nejčastější – přijedou, mají svůj program vyspí se a odjedou. Podle toho, co slýchám, tak to není ani o financích, ale že rozhoduje co jim povolí ředitel,“ dodává s vírou, že kromě školáků se vrátí i zahraniční klientela.

„Ta upadla poslední dva roky také na minimum,“ říká, že byli v Bučnici zvyklí na Holanďany či Němce, kteří brázdili ve svých obytných vozech Evropu. „Jsme takový tranzitní kemp. Přijížděli i mladí ze Španělska, Francie či Švýcarska, kteří takto poznávají Evropu. Přijedou projdou si skály a za dva dny odjíždějí někam jinam. Nepatříme až tak do skupiny pobytových kempů, kde by lidé zůstávali týden. Uvidíme co bude letos,“ říká.

Že by turisté ze západních zemí měli obavu z cesty na východ kvůli válce na Ukrajině si nemyslí. „Spíš turistickou sezónu může ovlivnit zdražování a ceny pohonných hmot. Buď to to bude pro nás přínosné, když lidé pojedou jen na jedno místo, zůstanou tam čtyři, pět dní a užijí si to, než by projížděli celou republiku nebo nebudou jezdit vůbec,“ nastiňuje dobrou i špatnou variantu. Přestože je optimista, tak nezastírá mírné obavy. „I když máme rezervace větších skupin, tak poptávka po ubytování je menší, než byla v období před covidem. Že by bylo nabito na léto se ještě určitě říci nedá,“ přiznává Gabriela Blahnová.

Kvůli zvýšeným nákladům na energie, které se zvýšily o desítky procent, musí zvýšit i cenu ubytování. Do toho ji ještě trápí nedostatek personálu. Nabízí se sice zaměstnat běžence z Ukrajiny, kterých v okolí žijí desítky, ale to není všelék. „Vzhledem k tomu, že neznají jazyk, tak je sice mohu zaměstnat na úklid, ale už jimi nemohu obsadit pozice v oblasti servisu pro klienty třeba v recepci nebo v kiosku, kde je potřeba s návštěvníky komunikovat,“ říká. „Musím být optimista, kdybych nebyla, tak bych ani neotevřela. Žádná jistota v ničem není,“ doufá, že neskončí v minusových číslech a všechno dopadne dobře. „Věřím tomu, že lidé přijedou.“

ROZHOVOR:

V podstatě do první ostré sezony vstupuje také skupina vlastníků, která provozuje několik hotelů v atraktivní oblasti Adršpašsko-teplických skal (Hotel Orlík, Skalní mlýn a Javor) a na Broumovsku (Hotel Zámeček Janovičky a Dům hostů v broumovském klášteře. Zeptali jsme se Jana Školníka, jak přežili dvouleté období s omezeními kvůli covidu? "Ještě jsme ho nepřežili," je si vědom. "Neseme si sebou dluhy z této doby, protože naším cílem bylo i přes komplikovanost provozy udržet otevřené pro ty, kteří přijet mohli."

Promítla se nastavená situace nějak do fungování hotelů?

Nepochybně. Museli jsme hledat možnosti, jak provoz vůbec smysluplně nastavit. Hotely, které provozujeme v oblasti Adršpaško-teplických skal a v Javořích horách a fungovaly na každém místě trochu jinak. Stejně tak byly jiné provozní požadavky na Dům hostů v klášteře.

Mají po odeznění těchto omezení lidé větší zájem o dovolenou v našem regionu - jsou už takové signály?

Vlastně nemáme moc s čím srovnávat, protože jsme většinou hotelů převzali na jaře 2020 a ještě nezažili „normální“ rok. Dobrou změnou je, že letošní jaro vůbec můžeme kapacity nabízet. Lidé jezdit začali, ale problém Broumovska je krátká turistická sezóna koncentrovaná v letních prázdninových měsících.

Jak se do cen ubytování a dalších služeb promítá růst cen energií, potravin atd. - zdražujete nebo držíte ceny, abyste přilákali co nejvíce lidí?

S cenami pracujeme dynamicky podle poptávky v konkrétním termínu. Ale dalo by se říci, že je spíše v letošním roce držíme i přes rostoucí náklady. Kde jsme ceny zvýšit museli jsou hotelové restaurace, protože tam činí velký podíl suroviny.

Trápí vás nedostatek personálu?

Nedostatek personálu je obecný jev a na Broumovsku ještě citelnější. Netýká se jen hotelových a gastro provozů, ale i pozic v zázemí a managementu.

Máte z něčeho obavu nebo naopak vidíte v něčem naději, že se turismus nepropadne do útlumu?

Nevíme jak se bude vyvíjet ekonomická situace rodin, ale všechny signály spíše ukazují, že nás čekají těžší měsíce. Dopady míří především na střední třídu, která je naší běžnou klientelou. Na druhou stranu lidé budou hledat možnost si oddechnout a náklady na zahraniční dovolenou mohou zvýšit vyhlídky domácího cestovního ruchu. Uvidíme, jsme připraveni se o naše hosty postarat a zpříjemnit jim výlety do okolní přírody.