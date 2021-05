Ztráta akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2, která na konci dubna musela opustit expozici železničního muzea výtopna Jaroměř, by nemusela být definitivní.

Jaroměřské železniční muzeum zastupovali Bohuslav Škoda (vlevo) a Pavel Černý. | Foto: Archív KHK

Smutek jaroměřských železničních nadšenců, kterým vlastník lokomotivy (společnost Čepro) historický exponát odebral a nechal ho převézt do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, nenechal chladným krajského hejtmana Martina Červíčka. Ten sezval v pátek 14. května k jednomu stolu zástupce obou stran, aby si nastavili podmínky spolupráce s hlavním cílem – dostat lokomotivu zpět do regionu. Právě kraj by v tom mohl sehrát důležitou roli.