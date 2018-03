Sídliště Spořilov se probudilo do rána bez vody

Broumov – Havárie na vodovodním řadu připravila dnes ráno nepříjemné probuzení více než tisícovce obyvatel sídliště Spořilov. Ranní hygiena se změnila v marné otáčení kohoutkem a místo proudu vody tekl jen slabý čůrek.

A to jen někde a i ten brzy ustal. „U nás ani kapka. Kolegyně, co bydlí v přízemí říkala, že ještě trochu teklo, co zbylo v trubkách, ale jinak nic. Opláchl jsem se až v práci,“ říká obyvatel jednoho z bytů ve vyšším patře panelového domu. „Před chvilkou mi volali ze školy ať si vyzvednu Jénu, že bude výuka ukončena dříve, protože děti nemohou ani na záchod.“



Situaci s vodou pomáhala provizorně řešit modrá cisterna, ke které si chodili lidé s kbelíky. „Už jsem nanosil domů a teď nosím do hospody. Se tam běžte podívat, bylo to celý zaplavený,“ říká starší muž, a s plnými kbelíky odchází k nedaleké hospůdce.



Prasklý kus potrubí byl vyříznut, pomocí dvou spojek nahrazen a přibližně po sedmi hodinách práce v rozbahněném výkopu mohli hodinu po poledni plnit spotřebiště.