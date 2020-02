Hasiči měli v Královéhradeckém kraji několik výjezdů k popadaným stromům. Kromě Krkonoš pokryl čerstvý sníh i silnice v Orlických horách. Vyplývá to například z informací silničářů.

Vítr shodil stromy na silnice v Rokytnici v Orlických horách, u Vřesníku na Jičínsku a v Lužci nad Cidlinou na Hradecku. "Hasiči stromy odstranili. Události se obešly beze škod," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Podle meteorologů by vítr v úterý mohl mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině a mohl by také tvořit sněhové jazyky. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Na Sněžce bylo v úterý ráno pět stupňů pod nulou, pocitová teplota byla minus 11 stupňů, uvedla polská horská služba.

Meteorologové upozornili, že na horách v Královéhradeckém kraji může v úterý napadnout až 25 centimetrů sněhu. V polohách nad 400 metrů nad mořem by mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu. Teploty by se v úterý měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách kolem minus jednoho stupně.