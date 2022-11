Konkrétně se jedná o krkonošské silnice z Lampertic do Křenova a z Herlíkovic do Špindlerova Mlýna. Tady se dosud solilo, jen pokud to bylo nutné, teď se tady bude chemie používat běžně. Mezi Jičínem a Kopidlnem se pak bude nově solit 35 kilometrů menších silnic.

Zima v Hradci Králové ročně spolyká miliony

Chemická údržba silnic má svá pro i proti. Výhodou je lepší sjízdnost, silnice se nemusí projíždět tak často a také to, že se po zimě nemusí uklízet. Na druhou stranu je sůl dražší, snižuje životnost silnice a dá se jen omezeně používat tam, kde je zvýšená ochrana přírody.

V zimě také kraj nově zaplatí údržbu dvou úseků silnic třetí třídy. „Novinkou je zařazení úseků mezi Potštejnem a Brnou a Peckou a Borovnicí s ohledem na zahájení pravidelné autobusové dopravy,“ přibližuje krajský radní pro dopravu Václav Řehoř. Délka neudržovaných "trojek" v kraji se tak zkrátí na 200 kilometrů. Celkem hejtmanství platí zimní údržbu více než tří a půl tisíce kilometrů.

Údržba se prodraží

Kraj má v rozpočtu na zimu připraveno 210 milionů korun. Za nejdražší zimu přitom dosud zaplatil předloni 209 milionů. Jenže inflace platí i pro cestáře. „Na té předpokládané částce jsme oproti loňskému roku přidali 15 milionů. Na druhou stranu nevíme, jak se bude dál vyvíjet inflace. Uvidíme, jaká bude zima, případně jsme připravení peníze na zimní údržbu přidat,“ ujišťuje Řehoř.

Kraj počítá s tím, že inflace prodraží údržbu zhruba o 15 procent. „Stouply ceny prakticky všeho. Sůl máme nakoupenou, ale teď znovu stoupá cena nafty. Za zimu přitom naše vozy najezdí kolem 550 tisíc kilometrů,“ počítá náklady Brandejs. Sklady posypových materiálů jsou v kraji prakticky plné.

Zima může přijít. Sklady jsou plné, pomůže i nový stroj

Pro zimní údržbu jsou silnice v Královéhradeckém kraji rozdělené do tří kategorií. Tu první musí cestáři projet nejpozději do tří hodin od začátku sněžení, druhou do šesti a třetí do dvanácti hodin. Aktuální stav silnic najdou řidiči od listopadu v aplikaci Zimní obslouženost na internetových stránkách Údržby silnic Královéhradeckého kraje.