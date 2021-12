„Ve 4:59 jsme byli přivolaní k nehodě osobního auta bez zranění, řidič sjel do příkopu. Na místě byla poškozená komunikace a vozidlo,“ doplnila podrobnosti k nehodě u Bělečka mluvčí pardubických policistů Eva Maturová.

Meteoroloogové rovněž dnes v 10:30 hodin vydali upozornění na ledovku, vedle východních Čech se týká také severní Moravy a Slezska. "Při teplotách pod bodem mrazu není vyloučen výskyt mrznoucího mrholení s tvorbou slabé ledovky," uvedli.

„Silnice byla jeden led. Ráno jsem vezla děti do školy a bylo to o strach. Místy jsme jely krokem,“ popsala neošetřenou silnici paní Ivana z Bělečka.

Od půlnoci řešili policisté na východě Čech víc než tři desítky nehod.

Sníh a led potrápil řidiče už minulý týden:

OBRAZEM: Autobus visel po nehodě nad čtyřmetrovým srázem, lidé vylézali oknem

Dnes by mělo být v kraji převážně zataženo. Ojediněle se může objevit slabý déšť, který by mohl zejména v hradeckém kraji namrzat. S ledovkou musejí řidiči počítat také v oblasti Litomyšle, Lanškrouna, Žamberka a Ústí nad Orlicí, někde také vozovky namrzají. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia.