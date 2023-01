Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Na silnicích ve vyšších polohách mohou vznikat sněhové jazyky, řidiči by si měli dát pozor i na mrznoucí mlhy.

"Teploty se ráno pohybovaly od nuly do minus šesti stupňů," uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy i polojasno. Ojediněle se čeká slabé sněžení nebo mrholení. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem nuly.