Obchvat za 689 milionů bez DPH ulehčil ale i další trojici obcí směrem na Náchod. „Od rána s dětmi sledujeme silnici a změnu zatím nepozorujeme. Asi to nebude jen tak na lusknutí prsty, asi to bude chvíli trvat, než se řidiči naučí využívat obchvat,“ řekla těsně po otevření obchvatu ředitelka místní základní a mateřské školy Iveta Hofmanová. Škola stojí přímo u silnice.

„Všichni jsme to dýchali. Pro Jaroměř a Čáslavky, Dolany, Svinišťany je to neskutečná úleva. Uvidíme, jak se to do budoucna projeví třeba i pro podnikatele. Ale myslím si, že moc ne,“ dodává Jan Borůvka k budoucnosti provozoven podél silnice I. Třídy vedoucí téměř centrem města. Vše ale ukážou příští měsíce.

„Kamiony bylo slyšet i v noci, rušilo nám to spánek a teď se těšíme, že se to snad změní,“ doufá Jaroslav Štěpánek. V Jaroměři žije už víc než 50 let. Senior věří, že s otevřením obchvatu ubyde nejen hluku, ale také dopravních nehod. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic jezdilo městem s víc než 12 tisíci obyvateli 15 tisíc aut denně.

„Ten provoz byl velmi nepříjemný. Třeba když chodíme s dětmi na oběd do školní jídelny, na vycházku, na sportoviště, tak musíme kolem té rušné silnice a to bylo často nepříjemné. Člověk si představuje ty nejčernější scénáře, třeba, že nám dítě upadne do silnice, nebo tam vyběhne za míčem,“ popisuje ředitelka dolanské školy své noční můry.

Víc klidu si snad užijí i další obyvatelé obce. „Byl to hrozný randál, když jsme otevřeli při větrání okna, tak jsme se v obýváku ani neslyšeli,“ říká senior, který nechce prozradit jméno. Jeho dům stojí přímo u silnice: „Máme z té dopravy praskliny na baráku. Doufám, že ty auta, co jezdí na Polsko, že se přesunou na obchvat a my se dočkáme klidu.“

Kus bývalé státovky se má vrátit přírodě

Podle dolanského starosty Jiřího Plška drtily obec hlavně kamiony. A někde se situace zhoršila před takřka třemi lety, když se otevřela dálnice k Jaroměři: „Ne všichni najížděli na D11 přes Jaroměř, ale hodně si to hlavně Poláci zkracovali přes naši místní část Krabčice, nebo Svinišťany, tam po místních komunikacích jezdila spousta aut. To všechno by teď mělo zmizet.“

Obchvat Jaroměře je od 9. září otevřený. | Video: Deník/ Jiří Fremuth

Zprovozněním obchvatu vše nekončí. Potřeba je dodělaly obslužné komunikace, sjezdy na pole nebo rekultivace nepotřebných komunikací. Třeba 600 metrů bývalé státovky z okraje Dolan směrem na Skalici se vrátí přírodě. „Tady by se měla rekultivovat I/33 a mělo by to za tři roky končit tak, že by se tam mělo orat,“ věří starosta Jiří Plšek. Ten ale dodává, že nová silnice je velkým zásahem do krajiny a života lidí: „Místní nebudou skoro vědět, kudy mají chodit, jezdit. Je to extrémní zářez do krajiny a budou si muset na nějaké cesty zvykat. Ale myslím si, že si to za pár měsíců sedne, a budeme všichni moc spokojení.“

Nový obchvat Jaroměře se napojuje za obcí Svinišťany na obchvat České Skalice, který otevřel už před 15 lety. Řidiči se tak nově do stanou od konce pražské dálnice na okraj Náchoda, aniž by vjeli do obce. A v Náchodě by už také měla už brzy začít stavba obchvatu, Ředitelství silnic a dálnic teď vybírá zhotovitele.