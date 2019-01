Adršpach - Z množství napadaného sněhu v posledních dnech mají nepochybně radost zejména lyžaři. Menší nadšení však v tomto směru projevují řidiči automobilů, protože na silnicích mají značné problémy.

Stejně jako loni jsou v neudržovaných serpentinách mezi Adršpachem a Chvalčí potíže. | Foto: archiv Deníku

Stejně jako v minulém roce v tomto období vznikly v neudržovaných serpentinách mezi Adršpachem a Chvalčí na pomezí náchodského a trutnovského regionu potíže.

Silničáři tento úsek opět uzavřeli, na obou koncích jsou závory, které mají zabránit řidičům v průjezdu po této komunikaci. Ještě před několika dny se ale někteří snažili závory objet, čímž riskovali dopravní nehody. Petr Ungrád, vedoucí závodu Trutnov Údržby silnic Královéhradeckého kraje, potvrdil, že silničáři úsek pro dopravu uzavřeli.

„Tato uzávěra je povolená úřady a platí do 31. března letošního roku. Samozřejmě, pokud by se v průběhu zimní sezóny klimatické podmínky zlepšily, jsme schopni tento úsek pro dopravu opět otevřít,“ řekl nám Ungrád. Objízdná trasa z Adršpachu do Trutnova vede před obec Radvanice, což je asi o 11 kilometrů delší objížďka. „Řidiči se už nyní nesnaží objíždět závory a začínají jezdit přes Radvanice,“ dodal zástupce silničářů z Trutnova.

Někteří řidiči se ale domnívají, že po úpravách by cesta mezi Adršpachem a Chvalčí sjízdná mohla být. „Je to teď zajížďka. Kdyby se silnice prohrnula a posolila, myslím si, že by se tudy jezdit dalo,“ uvedl řidič Jiří Prouza z Náchoda, který tudy často projíždí. Problém je však v tom, že trasa vede přes Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko, kde se nesmí používat posypová sůl.

Silničáři rovněž upozorňují, že inkriminovaný úsek uzavřený závorami je složitý na údržbu. Už v minulosti došlo k řadě případů, kdy v tomto místě kvůli špatným podmínkách uvízla řada automobilů, které obec Chvaleč na vlastní náklady vyprošťovala. O tom ví své rovněž hasiči, kteří zde také několikrát zasahovali. „Zásahy byly pro naši těžkou techniku velmi komplikované a pro hasiče dokonce nebezpečné,“ konstatovala mluvčí hasičů Martina Götzová. (hyš)