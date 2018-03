Silný vítr se nevyhnul ani Náchodu

Náchod - Víkendový silný vítr zkomplikoval život také obyvatelům Náchoda a jeho příměstských částí.

Především v důsledku mnoha popadaných stromů došlo k přerušení dodávky elektrické energie, řada domácností zůstala bez proudu několik hodin. Neprůjezdná až do dnešního odpoledne zůstala komunikace mezi Babím a Pavlišovem, což bohužel zkomplikovalo i provoz městské hromadné dopravy. Podle posledních informací by měl být provoz obnoven v 16:30 hodin.



„Během víkendu pomáhali s řešením událostí dobrovolní hasiči, městská policie i pracovníci technických služeb. A nebylo toho málo, potvrdilo se však, že spolupráce funguje velmi dobře, každá ze složek odvedla skvělou práci a jednotliví ať už hasiči, strážníci nebo pracovníci TS Náchod práci bezvadně koordinovali,“ upřesnil starosta Náchoda Jan Birke



Celkem 22 dobrovolných hasičů z náchodské jednotky zajišťovalo od sobotního večera technickou pomoc u 12 případů způsobených silným větrem. Jednalo se převážně o popadané stromy na cesty. „V ulici Poděbradova jsme společně s příslušníky HZS zajištovali utržené oplechování na střeše. V ulici Zámecká spadl strom na elektrické vedení veřejného osvětlení, a to následně strhlo sloup veřejného osvětlení. Strom jsme rozřezali a sloup s veřejným osvětlením odstrčili z cesty,“ upřesnil některé z událostí velitel jednotky Tomáš Kavan. Po zásahu většinou předávali události k řešení pracovníkům TS nebo ČEZu, protože často došlo ke škodám právě na veřejném osvětlení a jeden strom poškodil i budovu mateřské školy na Plhově. Škoda jen na veřejném osvětlení se nyní odhaduje na cca 70 tis. Kč.



Silný vítr vyvracel i dopravní značky jako například v ulici Volovnice, na parkoviště u polikliniky nebo u okružní křižovatky „U Itálie“. Škody budou také na městské zeleni, zvýšené náklady si vyžádá také samozřejmě úklid města, které je v důsledku větru zaplaveno nepořádkem, popadanými větvemi a rozlétaným papírem po celém městě.

Vítr se nevyhnul ani městským lesům. V důsledku silných nárazových poryvů větru směrem od severovýchodu došlo v lesních porostech ke zvýšenému množství popadaných stromů prakticky na celém lesním majetku Města Náchoda. Jedná se převážně o vývraty nebo polovývraty ať již jednotlivých stromů nebo jejich skupin. „Rozsah větrné kalamity co do množství popadaného dřeva je k dnešnímu dni odhadem cca 1500 m3, ale toto číslo zřejmě nebude ještě konečné,“ uvedl Luboš Veverka, jednatel Lesů města Náchoda, s.r.o. Nyní probíhají práce na lesních cestách, které je nejdříve nutné zprovoznit, poté budou postupně práce přecházet do jednotlivých lesních porostů. V místech, kde bude právě probíhat těžba a přibližování dřeva, budou pro výstrahu případným zvědavcům instalovány informační štítky a páska.



„Vzhledem k tomu, že lesy okolo Náchoda mají statut lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí, je na místě a dovolím si proto informovat všechny občany o zvýšeném nebezpečí při pohybu po lesích. Ještě lépe bych doporučil, aby návštěvu lesa na krátký čas omezili a nevystavovali se tak zbytečnému riziku,“ upozornil starosta Jan Birke.



Celková výše všech škod se v tuto chvíli vyčísluje a probíhají jednání s pojišťovnami o jejich likvidaci.