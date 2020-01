"Počet výjezdů v průběhu poslední noci roku 2019 se vyšplhal na dvojnásobek běžného průměru," informoval mluvčí záchranářů Ivo Novák. Velký počet telefonátů museli také řešit operátoři tísňové linky 155. Vedle běžných zásahů přibyla celá řada intoxikací alkoholem a výjimkou nebyly ani děti. "Například v centru Hradce Králové museli záchranáři ošetřit a následně převézt do nemocnice opilého patnáctiletého mladíka," uvedl Ivo Novák.

S množstvím přibývajícího alkoholu se vyskytlo také několik napadení a rvaček, u kterých museli zasahovat výjezdové skupiny ZZS například v Jaroměři nebo Hradci Králové. Naštěstí při nich nedošlo k žádnému vážnějšímu poranění, pouze k lehkým pohmožděninám nebo tržným ranám. Mladá žena v Hradci Králové utrpěla podchlazení, poté co byla údajně shozena do Labe.

V souvislosti s množstvím návštěvníků horských středisek byla tradičně posílena výjezdová základna ve Vrchlabí o jednu posádku rychlé zdravotnické pomoci. Přesto oslavy na horách proběhly podle Ivo Nováka bez výraznější komplikace a tak nejrušnější směnu nakonec měly posádky z výjezdové základny v Náchodě.

Samotné půlnoční oslavy se ani tentokrát neobešly bez úrazů od pyrotechniky. Na krajské operační středisko byly nahlášeny krátce po půlnoci případy na dvou místech na Náchodsku. "V Broumově utrpěl třiapadesátiletý muž drobné rány a popáleniny v obličeji, se kterými musel být po ošetření převezený na chirurgii do Náchoda. Také dva muži ve věku 31 a 55 let pak byli zraněni v obličeji při explozi petardy ve Svinišťanech," popsal mluvčí záchranářů s tím, že záchranáři je po ošetření převezli do nemocnice v Hradci Králové. Všichni poranění byli při vědomí a se záchranáři spolupracovali.